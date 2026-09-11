भारत बनाम अफगानिस्‍तान पहला टी20 13 सितंबर को भारतीय समयानुसार, शाम सात बजे से शुरू होगा। लेकिन, एक्‍यूवेदर की रिपोर्ट की मानें तो रविवार को शाम 6 बजे 39 प्रतिशत बारिश के आसार हैं, जो मैच के समय शाम 7 बजे तक 51 प्रतिशत तक पहुंच सकते हैं। ऐसे में टॉस और मैच शुरू होने में देरी हो सकती है। इसके बाद 8 बजे 47 प्रतिशत बारिश की संभावना जताई गई है। फिर अगले तीन घंटे 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे यह घटकर क्रमश: 40, 34 और 34 प्रतिशत तक रह जाएगी। इस तरह मैच के दौरान रुकावट के साथ ओवर घटाए जा सकते है। अगर मौसम में परिवर्तन नहीं होता है, तो दर्शकों को थोड़ी रुकावट के साथ एक नतीजे वाला मैच देखने को मिल सकता है।