11 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

Afg vs Ind: भारत बनाम अफगानिस्तान पहले T20i पर बारिश का साया, जानें दिल्‍ली में रविवार को कैसा रहेगा मौसम

Afg vs Ind 1st T20i, Delhi Weather Update: भारत और अफगानिस्‍तान के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला रविवार को दिल्‍ली के अरुण जेटली स्‍टेडियम में खेला जाएगा। लेकिन, इस मैच पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है। आइये इससे पहले दिल्‍ली के मौसम का हाल आपको बताते हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Sep 11, 2026

Afg vs Ind 1st T20i, Delhi Weather Update

अरुण जेटली स्‍टेडियम, दिल्‍ली। (फाइल फोटो सोर्स: एक्‍स@/RevSportzGlobal)

Afghanistan vs India 1st T20i, Delhi Weather Update: भारतीय टीम का अब अगला असाइनमेंट अफगानिस्‍तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज होगी। जिसका आगाज रविवार 13 सितंबर से दिल्‍ली के अरुण जेटली स्‍टेडियम में होने जा रहा है। इस सीरीज की खास बात ये है कि टीम इंडिया क्रिकेट के इतिहास में पहली बार अपने घर में ही मेहमान की भूमिका में होगी। लेकिन, इससे पहले दिल्‍ली का मौसम काफी खराब हो चुका है, जिसके चलते पहले मैच पर ही बारिश का साया मंडराने लगा है। आइये पहले मैच के दौरान दिल्‍ली में हर घंटे के मौसम के पूर्वानुमान पर एक नजर डालते हैं।

रविवार को मैच के दौरान दिल्‍ली के मौसम का हाल

भारत बनाम अफगानिस्‍तान पहला टी20 13 सितंबर को भारतीय समयानुसार, शाम सात बजे से शुरू होगा। लेकिन, एक्‍यूवेदर की रिपोर्ट की मानें तो रविवार को शाम 6 बजे 39 प्रतिशत बारिश के आसार हैं, जो मैच के समय शाम 7 बजे तक 51 प्रतिशत तक पहुंच सकते हैं। ऐसे में टॉस और मैच शुरू होने में देरी हो सकती है। इसके बाद 8 बजे 47 प्रतिशत बारिश की संभावना जताई गई है। फिर अगले तीन घंटे 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे यह घटकर क्रमश: 40, 34 और 34 प्रतिशत तक रह जाएगी। इस तरह मैच के दौरान रुकावट के साथ ओवर घटाए जा सकते है। अगर मौसम में परिवर्तन नहीं होता है, तो दर्शकों को थोड़ी रुकावट के साथ एक नतीजे वाला मैच देखने को मिल सकता है।

भारत बनाम अफगानिस्‍तान हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

भारत और अफगानिस्‍तान के टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में हेड-टू-हेड रिकॉर्ड की बात करें, तो अभी तक दोनों टीमों के बीच कुल 9 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें से 8 मैच भारत ने जीते हैं, तो एक मैच बेनतीजा रहा है। मेजबान अफगानिस्‍तान की टीम भारत के खिलाफ अपनी जीत का खाता खोलना चाहेगी।

भारतीय टीम

श्रेयस अय्यर (कप्‍तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उपकप्‍तान), शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और यश ठाकुर।

अफगानिस्‍तान की टीम

इब्राहिम जादरान (कप्‍तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), नूर रहमान (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, गुलबदीन नायब, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नांग्याल खरोटी, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, फ़ज़ल हक़ फ़ारूक़ी, अब्दुल्ला अहमदज़ई और नवीन-उल-हक। रिजर्व खिलाड़ी: एजाज अहमदजई, शाहिदुल्लाह कमाल और फरीद अहमद मलिक।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

11 Sept 2026 04:11 pm

Published on:

11 Sept 2026 04:11 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Afg vs Ind: भारत बनाम अफगानिस्तान पहले T20i पर बारिश का साया, जानें दिल्‍ली में रविवार को कैसा रहेगा मौसम

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Nikay Chunav 2026 Live: कहीं थप्पड़, ईंट तो कहीं प्रत्याशी लापता ऐसा चल रहा है चुनावी घमासान

Rajasthan Nikay Chunav 2026 Phase 2 Live Updates
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

शुभमन गिल या ऋषभ पंत नहीं, इस खिलाड़ी को ट्रेंट बोल्ट ने बताया न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज में भारत का ‘ट्रंप कार्ड’

Trent Boult on KL Rahul
क्रिकेट

Imran Tahir: 47 की उम्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले इमरान ताहिर का खुलासा, बेटा नहीं लेने दे रहा संन्यास

Imran Tahir latest update.
क्रिकेट

Women’s Asia Cup 2026 Final में फिर हो सकती है भारत-पाकिस्‍तान की भिड़ंत, श्रीलंका के खिलाफ भारी रहा है चिरप्रतिद्वंद्वी का पलड़ा

SLW vs PAKW Semi Final 2
क्रिकेट

पाकिस्तान या श्रीलंका, किससे भिड़ेगा भारत? एशिया कप फाइनल पर दीप्ति शर्मा ने बताया टीम का प्लान

Women's T20 Asia Cup 2026 Final
क्रिकेट

SLW vs PAKW: भारत से पाकिस्तान भिड़ेगा या श्रीलंका? वूमेंस एशिया कप के दूसरे फाइनलिस्ट का आज होगा फैसला

Women's Asia Cup 2026, Pakistan vs Sri Lanka,
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.