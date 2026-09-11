श्रीलंका बनाम पाकिस्तान मैच का नजारा। (फाइल फोटो सोर्स: IANS)
Sri Lanka Women vs Pakistan Women Semi Final 2: विमेंस एशिया कप 2026 में आज शुक्रवार 11 सितंबर को दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच की विजेता टीम का सामना फाइनल में भारत से होगा। श्रीलंका बनाम पाकिस्तान के टी20 इंटरनेशनल में हेड-टू-हेड आंकड़े देखें तो उस हिसाब से एक-बार फिर खिताबी मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच हो सकता है।
पाकिस्तान महिला टीम और श्रीलंका महिला टीम का आमना-सामना टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट मे अब तक 24 बार हुआ है। इनमें से 12 मुकाबले पाकिस्तान ने जीते हैं, तो श्रीलंका ने 11 मैचों में जीत दर्ज की है। जबकि एक मैच बेनतीजा रहा है। इस तरह अभी तक पाकिस्तान का पलड़ा थोड़ी भारी नजर आ रहा है। इन दोनों के बीच आखिरी मैच पिछले महीने ही दांबुला में खेला गया था, जिसमें पाकिस्तान ने 4 विकेट से जीत दर्ज की थी।
|तारीख
|विजेता
|जीत का अंतर
|मैदान
|4 अगस्त 2026
|पाकिस्तान
|4 विकेट
|दांबुला
|2 अगस्त 2026
|श्रीलंका
|6 विकेट
|दांबुला
|31 जुलाई 2026
|श्रीलंका
|6 विकेट
|दांबुला
|3 अक्टूबर 2024
|पाकिस्तान
|31 रन
|शारजाह
|26 जुलाई 2024
|श्रीलंका
|3 विकेट
|दांबुला
|24 सितंबर 2023
|श्रीलंका
|6 विकेट
|हांगझोउ
|13 अक्टूबर 2022
|श्रीलंका
|1 रन
|सिलहट
|11 अक्टूबर 2022
|पाकिस्तान
|5 विकेट
|सिलहट
|28 मई 2022
|पाकिस्तान
|4 विकेट
|कराची
|26 मई 2022
|पाकिस्तान
|7 विकेट
|कराची
|24 मई 2022
|पाकिस्तान
|6 विकेट
|कराची
|6 जून 2018
|पाकिस्तान
|23 रन
|कुआलालंपुर
|31 मार्च 2018
|पाकिस्तान
|38 रन
|कोलंबो (SSC)
|30 मार्च 2018
|श्रीलंका
|7 विकेट
|कोलंबो (NCC)
|28 मार्च 2018
|श्रीलंका
|1 विकेट
|कोलंबो (SSC)
|27 नवंबर 2016
|पाकिस्तान
|8 विकेट
|बैंकॉक
|17 जनवरी 2015
|श्रीलंका
|5 विकेट
|शारजाह
|16 जनवरी 2015
|पाकिस्तान
|55 रन
|शारजाह
|15 जनवरी 2015
|श्रीलंका
|8 रन
|शारजाह
|3 अप्रैल 2014
|पाकिस्तान
|14 रन
|सिलहट
|31 जुलाई–1 अगस्त 2013
|मैच बेनतीजा
|—
|डबलिन
|14 अक्टूबर 2010
|श्रीलंका
|8 विकेट
|पोटचेफस्ट्रूम
|6 मई 2010
|श्रीलंका
|1 रन
|बैसेटेरे
|12 जून 2009
|श्रीलंका
|4 विकेट
|टॉनटन
मुनीबा अली (विकेट कीपर), शवाल जुल्फिकार, गुल फिरोजा, आयशा जफर, सदफ शमास, फातिमा सना (कप्तान), आयमान फातिमा, तूबा हसन, उम्म-ए-हानी, नशरा संधू, सादिया इकबाल, सायरा जबीन, मोमिना रियासत, इमान नसीर, वहीदा अख्तर।
इमेशा दुलानी, चमारी अटापट्टू (कप्तान), संजना कविंदी, विशमी गुणरत्ने, हर्षिता समरविक्रमा, कविशा दिलहारी, नीलाक्षिका सिल्वा, कौशानी नुथ्यांगना (विकेट कीपर), सुगंधिका कुमारी, चेतना विमुक्ति, चामुडी प्रबोदा, मिताली अयोध्या, काव्या कविंदी, देवमी विहंगा, हसिनी परेरा।
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