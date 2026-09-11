4 अगस्त 2026 पाकिस्तान 4 विकेट दांबुला

2 अगस्त 2026 श्रीलंका 6 विकेट दांबुला

31 जुलाई 2026 श्रीलंका 6 विकेट दांबुला

3 अक्टूबर 2024 पाकिस्तान 31 रन शारजाह

26 जुलाई 2024 श्रीलंका 3 विकेट दांबुला

24 सितंबर 2023 श्रीलंका 6 विकेट हांगझोउ

13 अक्टूबर 2022 श्रीलंका 1 रन सिलहट

11 अक्टूबर 2022 पाकिस्तान 5 विकेट सिलहट

28 मई 2022 पाकिस्तान 4 विकेट कराची

26 मई 2022 पाकिस्तान 7 विकेट कराची

24 मई 2022 पाकिस्तान 6 विकेट कराची

6 जून 2018 पाकिस्तान 23 रन कुआलालंपुर

31 मार्च 2018 पाकिस्तान 38 रन कोलंबो (SSC)

30 मार्च 2018 श्रीलंका 7 विकेट कोलंबो (NCC)

28 मार्च 2018 श्रीलंका 1 विकेट कोलंबो (SSC)

27 नवंबर 2016 पाकिस्तान 8 विकेट बैंकॉक

17 जनवरी 2015 श्रीलंका 5 विकेट शारजाह

16 जनवरी 2015 पाकिस्तान 55 रन शारजाह

15 जनवरी 2015 श्रीलंका 8 रन शारजाह

3 अप्रैल 2014 पाकिस्तान 14 रन सिलहट

31 जुलाई–1 अगस्त 2013 मैच बेनतीजा — डबलिन

14 अक्टूबर 2010 श्रीलंका 8 विकेट पोटचेफस्ट्रूम

6 मई 2010 श्रीलंका 1 रन बैसेटेरे