दलीप ट्रॉफी खत्म होते ही ईशान किशन का बड़ा ऐलान, वैभव सूर्यवंशी के भविष्य को लेकर कह दी बड़ी बात

Ishan Kishan on Vaibhav Suryavanshi:ईशान किशन की कप्तानी में ईस्ट जोन ने 2026-27 दलीप ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया है। यह तीसरी बार है जब ईस्ट जोन ने इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की ट्रॉफी जीती है। ईस्ट जोन की खिताबी जीत के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। इसमें ईशान किशन और वैभव सूर्यवंशी ने कई मुद्दों पर बातचीत की। इस दौरान ईशान किशन ने वैभव सूर्यवंशी की जमकर तारीफ की। उन्होंने युवा बल्लेबाज को भविष्य का खतरनाक खिलाड़ी बताया।