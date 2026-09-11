INDW vs BANW: भारत के खिलाफ 150 रन नहीं चेज हुआ तो बांग्लादेशी कप्तान ने गेंदबाजों पर फोड़ा ठीकरा, बताई हार की असली वजह

उन्होंने आगे कहा, "दूसरी पारी में पिच का बर्ताव वैसा ही था, लेकिन हमें उम्मीद थी कि शायद इस बार हमें बेहतर विकेट मिलेगा, फिर भी हमने अच्छी बॉलिंग की। हमने मौके बनाए, लेकिन हम उनका फ़ायदा नहीं उठा पाए, इसलिए उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की। मुझे लगता है कि हमने यहाँ से बहुत कुछ हासिल किया है। एक बात जो हमने यहाँ सीखी है, वह यह है कि हमने खुद को बहुत सीमित रखा। इसलिए भविष्य में हम अपना पूरा ज़ोर लगाकर खेलना चाहते हैं और बस मैदान पर अपनी योजना को सही ढंग से लागू करने की ज़रूरत है।"