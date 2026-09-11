11 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

IND W vs BAN W: वूमेंस एशिया कप में भारतीय टीम ने रचा इतिहास, बांग्लादेश को हराकर फाइनल में बनाई जगह

India Women vs Bangladesh Women: वूमेंस एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल में भारतीय महिला टीम ने बांग्लादेश को 40 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली। 13 सितंबर को खिताबी मुकाबले में हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी का सामना पाकिस्तान या श्रीलंका की टीम से होगा।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Sep 11, 2026

Team India Reach in Semifinal

वूमेंस एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल में पहुंची टीम इंडिया (फोटो- ACC X)

INDW vs BANW Semifinal Highlights: वूमेंस एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 40 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। इस मुकाबले में कुल 11 छक्के लगे, जिससे यह वूमेंस एशिया कप इतिहास का पहला मैच बन गया, जिसमें 10 या उससे ज्यादा छक्के लगे हो। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 20 ओवर में छह विकेट खोकर 149 रन बनाए। 150 रन के लक्ष्य में बांग्लादेश की महिला क्रिकेट टीम 109 रन ही बना सकी।

शेफाली ने फिर मचाया धमाल

बांग्लादेश की कप्तान निगार सुल्ताना ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। स्मृति मंधाना सिर्फ दो रन बनाकर आउट हो गईं। इसके बाद शेफाली वर्मा और प्रतिका रावल ने दूसरे विकेट के लिए 50 रन की साझेदारी की। प्रतिका रावल भी 20 रन बनाकर आउट हो गईं। उसके बाद हरमनप्रीत कौर ने शेफाली वर्मा के साथ मिलकर टीम को 90 के पार पहुंचाया। शेफाली ने अपना अर्धशतक पूरा किया और 40 गेंद में 64 रन बनाकर आउट हो गईं। उन्होंने अपनी पारी में 7 चौके और तीन छक्के लगाए।

हरमनप्रीत कौर ने काफी धीमी पारी खेली और 28 गेंद में 24 रन बनाकर नाबाद रहीं। इसके अलावा ऋचा घोष ने 16 गेंद में 21 और दीप्ति शर्मा ने 6 गेंद में 13 रन बनाकर भारतीय टीम को 149 तक पहुंचा दिया।

109 रन की बना सकी बांग्लादेश

150 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की शुरुआत मिली-जुली रही। 26 रन के स्कोर पर पहला विकेट गिरा और 83 के स्कोर पर आधी टीम पवेलियन लौट गई। हालांकि, इस दौरान कोई भी बल्लेबाज तेज गति से बल्लेबाजी नहीं कर सका, जिससे 20 ओवर के खत्म होते-होते बांग्लादेश की टीम सिर्फ 109 रन ही बना सकी।

अब शेफाली वर्मा के नेतृत्व में भारतीय टीम लगातार वूमेंस एशिया कप के खिताबी मुकाबले में 10वीं बार पहुंच गई है। इससे पहले वह नौ बार खिताबी मुकाबले में पहुंची, जिसमें से सात बार चैंपियन रही है और दो बार उसे हार का सामना करना पड़ा। 2018 के एशिया कप में बांग्लादेश ने खिताबी मुकाबले में हराया था, तो वहीं 2024 के वूमेंस एशिया कप में श्रीलंका ने बाजी मारी थी। अब भारतीय टीम खिताबी मुकाबले में पाकिस्तान या श्रीलंका से 13 सितंबर को भिड़ेगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

11 Sept 2026 07:32 am

Published on:

11 Sept 2026 07:32 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND W vs BAN W: वूमेंस एशिया कप में भारतीय टीम ने रचा इतिहास, बांग्लादेश को हराकर फाइनल में बनाई जगह

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Nikay Chunav Live: जयपुर सहित 147 शहरी निकायों में वोटिंग जारी, कई जगह EVM में आई खराबी

Rajasthan Nikay Chunav 2026 Phase 2 Live Updates
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Cricket World Cup 2027 में रोहित शर्मा खेलेंगे या नहीं? ‘हिटमैन’ ने दिया ऐसा जवाब कि बढ़ गया सस्पेंस

Mitchell Santner on Rohit Sharma and Virat Kohli
क्रिकेट

Ind W vs Ban W: एशिया कप के सेमीफाइनल में भारत ने बांग्‍लादेश के सामने रखा 150 रन का लक्ष्‍य

Ind W vs Ban W Semi Final, Shaifali Verma,
क्रिकेट

क्रिकेटरों के बार-बार चोटिल होने पर BCCI का बड़ा एक्‍शन! अब टीम इंडिया के फिजियो की हुई छुट्टी

Team India physio Kamlesh Jain
क्रिकेट

‘नजर हमेशा अगले लेवल पर होनी चाहिए’, टीम इंडिया में वापसी की राह देख रहे मोहम्मद शमी का बड़ा बयान

Mohammed Shami
क्रिकेट

दलीप ट्रॉफी हारकर भी फाइनल में सबसे ज्यादा कमाई कर गए तिलक, जानें ईशान-वैभव ने कितने कमाए

Duleep Trophy Prize Money, East Zone with Duleep Trophy,
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.