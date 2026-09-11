IND W vs BAN W: वूमेंस एशिया कप में भारतीय टीम ने रचा इतिहास, बांग्लादेश को हराकर फाइनल में बनाई जगह

बांग्लादेश की कप्तान निगार सुल्ताना ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। स्मृति मंधाना सिर्फ दो रन बनाकर आउट हो गईं। इसके बाद शेफाली वर्मा और प्रतिका रावल ने दूसरे विकेट के लिए 50 रन की साझेदारी की। प्रतिका रावल भी 20 रन बनाकर आउट हो गईं। उसके बाद हरमनप्रीत कौर ने शेफाली वर्मा के साथ मिलकर टीम को 90 के पार पहुंचाया। शेफाली ने अपना अर्धशतक पूरा किया और 40 गेंद में 64 रन बनाकर आउट हो गईं। उन्होंने अपनी पारी में 7 चौके और तीन छक्के लगाए।