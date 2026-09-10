दो विकेट गिरने के बाद खुद कप्‍तान हरमनप्रीत कौर मैदान पर उतरीं। उन्‍होंने शेफाली वर्मा के साथ तीसरे विकेट के लिए 33 रन की साझेदारी की। इसी बीच शेफाली ने तेजी से खेलते हुए अपना अर्धशतक भी पूरा किया, लेकिन वह 40 गेंदों पर सात चौके और तीन छक्‍कों की मदद से 64 रन बनाकर सुल्‍ताना का दूसरा शिकार बनीं। भारत को यह तीसरा झटका 92 के स्‍कोर पर लगा। इसके बाद चौथा झटका ऋचा घोष के रूप में 128 के स्‍कोर पर लगा। घोष 16 गेंदों पर दो छक्‍कों की मदद से 21 रन बनाकर नाहिदा अख्‍तर का शिकार हुईं। फिर दिप्‍ती शर्मा आईं और 6 गेंदों पर एक चौका और एक छक्‍का लगाकर 13 रन बनाकर आउट हो गईं।