10 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

Ind W vs Ban W: एशिया कप के सेमीफाइनल में भारत ने बांग्‍लादेश के सामने रखा 150 रन का लक्ष्‍य

Ind W vs Ban W Semi Final: विमेंस एशिया कप 2026 में गुरुवार को पहला सेमीफाइनल मुकाबला भारत और बांग्‍लादेश के बीच खेला जा रहा है। भारत ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए बांग्‍लादेश टीम के सामने 150 रन का लक्ष्‍य रखा है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Sep 10, 2026

Ind W vs Ban W Semi Final, Shaifali Verma,

बांग्‍लादेश के खिलाफ अर्धशतक जड़कर बल्‍ला उठातीं शेफाली वर्मा। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/ImTanujSingh )

India vs Bangladesh Semi Final: विमेंस एशिया कप 2026 में गुरुवार 10 सितंबर को पहला सेमीफाइनल मुकाबला भारतीय म‍हिला टीम और बांग्‍लादेश महिला टीम के बीच खेला जा रहा है। टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने इस मुकाबले में बांग्‍लादेश टीम के सामने 150 रन का लक्ष्‍य रखा है। भारत की ओर से शेफाली वर्मा ने 40 गेंदों का सामना करते हुए 64 रन की अर्धशतकीय पारी खेली है। कप्‍तान हरमनप्रीत कौर 28 गेंदों पर 24 रन बनाकर नाबाद रहीं। वहीं, बांग्‍लादेश की ओर से सुल्‍ताना खातून ने सबसे ज्‍यादा दो विकेट चटकाए।

भारत को मिली खराब शुरुआत

टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी भारतीय महिला टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही। उसने दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर महज 9 के स्‍कोर पर अपनी स्‍टार सलामी बल्‍लेबाज स्‍मृति मंधाना का अहम विकेट गंवा दिया। स्‍मृति पांच गेंदों पर सिर्फ दो रन बनाकर सुल्‍ताना खातून का पहला शिकार बनीं। इसके बाद प्रतिका रावल शेफाली का साथ देने क्रीज पर उतरीं। लेकिन, वह भी 28 गेंदों पर एक चौका और एक छक्‍के की मदद से 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं। ये दूसरा झटका था, जो भारत को 59 रन के स्‍कोर पर लगा।

शेफाली वर्मा ने 40 गेंदों पर बनाए 64 रन

दो विकेट गिरने के बाद खुद कप्‍तान हरमनप्रीत कौर मैदान पर उतरीं। उन्‍होंने शेफाली वर्मा के साथ तीसरे विकेट के लिए 33 रन की साझेदारी की। इसी बीच शेफाली ने तेजी से खेलते हुए अपना अर्धशतक भी पूरा किया, लेकिन वह 40 गेंदों पर सात चौके और तीन छक्‍कों की मदद से 64 रन बनाकर सुल्‍ताना का दूसरा शिकार बनीं। भारत को यह तीसरा झटका 92 के स्‍कोर पर लगा। इसके बाद चौथा झटका ऋचा घोष के रूप में 128 के स्‍कोर पर लगा। घोष 16 गेंदों पर दो छक्‍कों की मदद से 21 रन बनाकर नाहिदा अख्‍तर का शिकार हुईं। फिर दिप्‍ती शर्मा आईं और 6 गेंदों पर एक चौका और एक छक्‍का लगाकर 13 रन बनाकर आउट हो गईं।

24 रन बनाकर नाबाद रहीं हरमनप्रीत कौर

यह पांचवां झटका भारत को 19.5 ओवर में 149 के स्‍कोर पर लगा। इसके अगली ही गेंद पर भारती फुलमाली भी बगैर खाता खोले रन आउट हो गईं। इस तरह निर्धारित 20 ओवर में भारत ने छह विकेट खोकर 149 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगाए। भारतीय कप्‍तान हरमनप्रीत कौर 28 गेंदों पर दो छक्‍कों की मदद से 24 रन पर नाबाद रहीं। वहीं बांग्‍लादेश की ओर से सुल्‍ताना खातून ने दो विकेट तो मारूफा अख्‍तर, नाहिदा अख्‍तर और राबैया खान ने एक-एक विकेट लिया।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

10 Sept 2026 09:54 pm

Published on:

10 Sept 2026 09:34 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Ind W vs Ban W: एशिया कप के सेमीफाइनल में भारत ने बांग्‍लादेश के सामने रखा 150 रन का लक्ष्‍य

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

क्रिकेटरों के बार-बार चोटिल होने पर BCCI का बड़ा एक्‍शन! अब टीम इंडिया के फिजियो की हुई छुट्टी

Team India physio Kamlesh Jain
क्रिकेट

‘नजर हमेशा अगले लेवल पर होनी चाहिए’, टीम इंडिया में वापसी की राह देख रहे मोहम्मद शमी का बड़ा बयान

Mohammed Shami
क्रिकेट

दलीप ट्रॉफी हारकर भी फाइनल में सबसे ज्यादा कमाई कर गए तिलक, जानें ईशान-वैभव ने कितने कमाए

Duleep Trophy Prize Money, East Zone with Duleep Trophy,
क्रिकेट

2011 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद रोहित शर्मा ने लिया था बड़ा फैसला, सालों बाद भारत के पूर्व कोच ने खोला राज

rohit sharma
क्रिकेट

IND vs AFG 1st T20I: तय समय पर होगा भारत-अफगानिस्तान के बीच पहला मुकाबला, DDCA ने की पुष्टि

India vs Afghanistan 1st T20I
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.