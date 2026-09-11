Pakistan Cricket: पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान और इमाम-उल-हक की बढ़ी मुश्किलें, NCCIA ने की पूछताछ

NCCIA investigation: पाकिस्तान के क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान और इमाम-उल-हक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल, पाकिस्तान की नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NCCIA) ने दोनों खिलाड़ियों से पूछताछ की है। दोनों खिलाड़ी गुरुवार को एजेंसी के कार्यालय पहुंचे। खबर है कि इस दौरान एजेंसी ने एक खिलाड़ी को कई घंटे तक बैठाए रखा। हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि NCCIA ने खिलाड़ियों से किस मामले में पूछताछ की। यह भी स्पष्ट नहीं हो सका है कि मामले का संबंध पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की आंतरिक जांच से है या नहीं।