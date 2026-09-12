Saudi Oil Pipeline Attack: सऊदी की तेल पाइपलाइन बंद, लाल सागर पर हूतियों का दबदबा! क्या खाड़ी में शुरू होने वाला है नया संकट?

Iran War Updates: मध्य पूर्व में जारी युद्ध का असर अब समुद्री रास्तों और तेल ढांचे पर भी साफ दिखाई देने लगा है। यमन में ईरान समर्थित हूती लड़ाकों की लाल सागर के तटीय इलाकों में बढ़त के बीच सऊदी अरब ने अपने ईस्ट-वेस्ट तेल पाइपलाइन संचालन को एहतियाती तौर पर रोक दिया है। इसी दौरान इराक से कथित तौर पर छोड़े गए ड्रोन से सऊदी तेल ढांचे पर हमले ने खाड़ी देशों की सुरक्षा चिंता बढ़ा दी है। घटनाक्रम ने लाल सागर से लेकर होर्मुज जलडमरूमध्य तक तनाव को और गंभीर बना दिया है।