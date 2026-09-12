ईरान युद्ध में भारतीय नाविकों पर मंडराया खतरा, 3 विदेशी जहाज हमले की चपेट में

रिपोर्ट में बताया गया है कि जब से मिडिल ईस्ट में संघर्ष शुरू हुआ है, तब से समुद्री रास्तों पर भारतीय जहाजों और भारतीय क्रू वाले विदेशी जहाजों से जुड़ी कुल 54 घटनाएं (4 भारतीय और 50 विदेशी जहाज) दर्ज की जा चुकी हैं। इन गंभीर हमलों और हादसों में अब तक 9 नाविकों की जान जा चुकी है, 12 लोग घायल हुए हैं और 1 नाविक के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन और नौवहन मंत्रालय लगातार अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों और जहाजों के प्रबंधन के संपर्क में हैं ताकि समुद्री रास्तों पर फंसे भारतीय नाविकों की सुरक्षित वापसी की जा सकें।