‘पाकिस्तान हाफिज़ सईद को बचा रहा है, भारत के साथ नहीं करेगा सहयोग’ – निर्मल कुमार सिंह

पाकिस्तान (Pakistan) स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (Lashkar-e-Taiba) के चीफ हाफिज़ सईद (Hafiz Saeed) पर शिकंजा कसने के लिए भारत ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले में सरकार ने सईद के खिलाफ नया गैर-जमानती वॉरंट जारी किया है और उसके पाकिस्तान में होने की पुष्टि भी की है। पहलगाम आतंकी हमले (Pahalgam Terrorist Attack) के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) जुलाई में भी सईद के खिलाफ गैर-जमानती वॉरंट जारी कर चुकी है और अब खूंखार आतंकी के खिलाफ दूसरा गैर-जमानती वॉरंट जारी किया गया है। इस मामले में अब जम्मू-कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल कुमार सिंह (Nirmal Kumar Singh) ने प्रतिक्रिया जाहिर की है।