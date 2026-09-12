चिली के नर्सिंग होम में लगी आग, 16 लोगों की मौत

चिली के ला अराउकानिया क्षेत्र में काउतिन प्रांत के पित्रुफ्केन शहर के विला कोमुई सेक्टर में स्थित नर्सिंग होम में आग लोकल समयानुसार रात करीब 10:30 बजे लगी। उस समय नर्सिंग होम में एक नर्स के अलावा 26 लोग मौजूद थे। आग तेज़ी से फैल गई और पूरा नर्सिंग होम इसकी चपेट में आ गया। कुछ ही देर में आग की ऊंची लपटें निकलने लगीं। हादसे के समय जो नर्स ड्यूटी पर थी, उसे किसी तरह 10 बुज़ुर्गों को बाहर निकालने में कामयाबी मिली, लेकिन बाकी 16 लोगों को वह बचा नहीं सकी। ऐसे में वो लोग आग में फंस गए और उनकी मौत हो गई। फायर डिपार्टमेंट की रेस्क्यू टीम ने बाद में उनके शव निकाले जो जली हुई अवस्था में मिले।