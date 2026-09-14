यूक्रेन से जंग के लिए विदेशी नागरिकों को सेना में भर्ती कर रहा रूस? भर्ती कराने पर मिलेगा 16 लाख रुपये तक इनाम

Russia Foreign Soldiers Recruitment: यूक्रेन के साथ जारी युद्ध के बीच रूस ने विदेशी नागरिकों को अपनी सेना में शामिल करने की कोशिश तेज कर दी है। रूस के इरकुत्स्क क्षेत्र ने विदेशी नागरिकों और बिना नागरिकता वाले लोगों को सेना में भर्ती कराने वालों को मिलने वाली रकम में बड़ी बढ़ोतरी की है। अब ऐसे व्यक्ति की भर्ती कराने पर 15 लाख रूबल यानी करीब 16 लाख रुपये तक दिए जाएंगे। यह रकम किसी रूसी क्षेत्र की ओर से विदेशी नागरिकों को सेना में भर्ती कराने के लिए दिया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा इनाम बताया जा रहा है।