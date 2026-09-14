ईरान में गिरा था US फाइटर जेट, 50 घंटे तक दुश्मन के इलाके में छिपे रहे अमेरिकी कर्नल, खुद बताया कैसे बची जान?

रेस्क्यू मिशन हालांकि पूरी तरह आसान नहीं था। दो अमेरिकी विमान एक अस्थायी रेगिस्तानी रनवे पर उतरे, लेकिन रेत में फंस गए। रिपोर्ट के अनुसार संवेदनशील सैन्य उपकरण ईरान के हाथ न लगें, इसलिए अमेरिकी सेना को बाद में इन विमानों और हेलीकॉप्टरों को नष्ट करना पड़ा। करीब 50 घंटे बाद, ब्रैवो को ईरान से बाहर निकाल लिया गया।