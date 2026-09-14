पाकिस्तान की नई चाल, FATF को झांसा देने के लिए आतंकी मसूद अजहर पर 70 लाख का इनाम किया घोषित

एफआईए का कहना है कि अजहर 18 साल से फरार हैं, लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इस बात की पुष्टि की है कि अजहर पाकिस्तान में ही है। भारतीय खुफिया एजेंसियों के तकनीकी विश्लेषण के अनुसार पिछले 6 महीनों में मिले संकेतों से पता चलता है कि अजहर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के नवाबशाह शहर में ही छिपा हुआ है। बताया जा रहा है कि अजहर को पाकिस्तानी सरकार और सेना ने सुरक्षा मुहैया कराई हुई है जिससे उसे खतरे से बचाया जा सके। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अजहर और भी ज़्यादा सतर्क हो गया है क्योंकि भारतीय हवाई हमलों में जैश के कई आतंकी मारे गए थे और कई ठिकाने तबाह हो गए थे।