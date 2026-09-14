14 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

पाकिस्तान की नई चाल, FATF को झांसा देने के लिए आतंकी मसूद अजहर पर 70 लाख का इनाम किया घोषित

Pakistan's Plan: पाकिस्तान ने एफएटीएफ को झांसा देने के लिए नया प्लान बनाया है। खूंखार आतंकी मसूद अजहर पर 70 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Sep 14, 2026

Masood Azhar

मसूद अजहर (Photo - ANI)

पाकिस्तान (Pakistan) बेस्ड आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (Jaish-e-Mohammed) के सरगना और खूंखार आतंकी मसूद अजहर (Masood Azhar) के खिलाफ बड़ा कदम उठाया गया है। पाकिस्तान की राष्ट्रीय जांच एजेंसी एफआईए की मोस्ट वांटेड आतंकियों की रेड बुक में अजहर का नाम शामिल कर दिया गया है और उसके ऊपर 70 लाख पाकिस्तानी रूपए का इनाम घोषित कर दिया गया है।

एफएटीएफ को झांसा देने का प्लान

अजहर पर इनाम घोषित करने के पीछे एक बड़ी वजह है। पाकिस्तान ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स - एफएटीएफ (Financial Action Task Force - FATF) की अक्टूबर में होने वाली मीटिंग से पहले यह कदम उठाया है। एक्सपर्ट्स के अनुसार यह पाकिस्तान की दिखावटी कार्रवाई है, जिससे वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने आतंकवाद के खिलाफ गंभीर होने का संदेश दे सके। पाकिस्तान ने यह काम सिर्फ एफएटीएफ की समीक्षा से बचने के लिए किया है। 2021 में भी एफआईए ने अजहर पर 50 लाख पाकिस्तानी रूपए का इनाम रखा था। पांच साल बाद अब इस राशि को बढ़ाकर 70 लाख पाकिस्तानी रूपए कर दिया गया है।

कुछ समय पहले ही खुली थी पाकिस्तान की पोल

पाकिस्तान लंबे समय से दावा करता रहा है कि अजहर देश छोड़कर जा चुका है और कुछ समय पहले भी उसने दावा किया था कि जैश-ए-मोहम्मद का सरगना अफगानिस्तान (Afghanistan) की राजधानी काबुल (Kabul) में छिपा हुआ है। हालांकि तालिबान ने पाकिस्तान की पोल खोलते हुए बताया था कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है और अजहर काबुल में नहीं बल्कि पाकिस्तान में ही छिपा हुआ है।

कहाँ छिपा है अजहर?

एफआईए का कहना है कि अजहर 18 साल से फरार हैं, लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इस बात की पुष्टि की है कि अजहर पाकिस्तान में ही है। भारतीय खुफिया एजेंसियों के तकनीकी विश्लेषण के अनुसार पिछले 6 महीनों में मिले संकेतों से पता चलता है कि अजहर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के नवाबशाह शहर में ही छिपा हुआ है। बताया जा रहा है कि अजहर को पाकिस्तानी सरकार और सेना ने सुरक्षा मुहैया कराई हुई है जिससे उसे खतरे से बचाया जा सके। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अजहर और भी ज़्यादा सतर्क हो गया है क्योंकि भारतीय हवाई हमलों में जैश के कई आतंकी मारे गए थे और कई ठिकाने तबाह हो गए थे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

14 Sept 2026 03:02 pm

Published on:

14 Sept 2026 03:02 pm

Hindi News / World / पाकिस्तान की नई चाल, FATF को झांसा देने के लिए आतंकी मसूद अजहर पर 70 लाख का इनाम किया घोषित

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Nikay Election Results Live: जयपुर नगर निगम में BJP का बोर्ड बनना तय, इन 7 वार्डों का चुनाव परिणाम अटका

Jaipur Nagar Nigam Election Results Live
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

दक्षिण अफ्रीका में भीषण रोड एक्सीडेंट, 21 लोगों की मौत

Western Cape Road Accident
विदेश

क्या पिकएक्स माउंटेन पर सच में परमाणु हथियार बना रहा ईरान? ट्रंप ने उसी पहाड़ को उड़ाने की धमकी दी तो सामने आई असलियत

US Iran deal
विदेश

ईरान में गिरा था US फाइटर जेट, 50 घंटे तक दुश्मन के इलाके में छिपे रहे अमेरिकी कर्नल, खुद बताया कैसे बची जान?

Fighter Jet
विदेश

यूक्रेन से जंग के लिए विदेशी नागरिकों को सेना में भर्ती कर रहा रूस? भर्ती कराने पर मिलेगा 16 लाख रुपये तक इनाम

Russia Foreign Soldiers Recruitment
विदेश

BRICS के संदेश से ट्रंप पर नहीं पड़ा कोई असर, अमेरिका ने हॉर्मुज में और कसा शिकंजा, 101 जहाजों को वापस लौटाया

Trump Latest Statement
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.