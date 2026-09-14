दक्षिण अफ्रीका में भीषण रोड एक्सीडेंट, 21 लोगों की मौत

दक्षिण अफ्रीका में सड़क हादसों की दर ऊंची है। ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ रफ्तार से ड्राइविंग, लापरवाही से ड्राइविंग, यातायात के नियमों की अवहेलना, वाहनों की खराब स्थिति, सड़कों की खराब हालत कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से दक्षिण अफ्रीका में सड़क हादसों के मामले सामने आते हैं। हर साल हज़ारों लोग सड़क हादसों की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। 2025 के आंकड़ों पर गौर किया जाए, तो साउथ अफ्रीका में सड़क हादसों की वजह से 11,485 लोगों की मौत हुई थी। घायलों की संख्या उससे भी ज़्यादा थी। यह चिंता का विषय है। हालांकि मरने वालों की संख्या 2024 के मुकाबले करीब 5% कम थी।