ओसामा बिन लादेन को मारने से क्यों पीछे हटी थी अमेरिका, पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने सालों बाद किया खुलासा

Bill Clinton 9/11 Attacks Story: 11 सितंबर 2001 का आतंकी हमला अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में गिना जाता है। इस हमले में हजारों लोगों की जान गई थी। अब सालों बाद पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने 9/11 से पहले ओसामा बिन लादेन को पकड़ने या खत्म करने की कोशिश को लेकर बड़ा खुलासा किया है। क्लिंटन ने कहा- ‘CIA ने एक ऑपरेशन को आखिरी समय में इसलिए रोक दिया था, क्योंकि एजेंसी को डर था कि मिशन असफल होने पर बड़ी संख्या में आम लोगों की जान जा सकती है।’