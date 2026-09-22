UNGA में डोनाल्ड ट्रंप ने गिनाई अमेरिकी ताकत, बोले- डार्क एज खत्म कर अमेरिका को गोल्डन एज में बदला

संयुक्त राष्ट्र के मंच से राष्ट्राध्यक्षों को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें पिछली सरकार से एक अंधेरा दौर विरासत में मिला था, जिसे उन्होंने अपने कार्यकाल में सुनहरे दौर में बदल दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका अब नई ऊर्जा और अपार शक्ति से भरा हुआ है और दुनिया उसकी आर्थिक समृद्धि, क्षमताओं और सकारात्मक गति से लाभ उठा रही है। ट्रंप ने कहा कि घरेलू मुद्दों को सुलझाने में उन्होंने जो संकल्प और गति दिखाई, वही वैश्विक परिदृश्य को बदलने और लंबे समय से चली आ रही गंभीर समस्याओं को हल करने में भी अपनाई गई।