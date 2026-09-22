Greenland Deal: ग्रीनलैंड पर आज से डोनाल्ड ट्रंप का राज, अमेरिका और डेनमार्क के बीच हो गई डील

Trump Greenland Policy News: अमेरिका और डेनमार्क के बीच ग्रीनलैंड को लेकर एक बहुत बड़ी डील हो गई है। इस डील के बाद अब अमेरिका ग्रीनलैंड में अपने दो नए बहुत बड़े सैन्य ठिकाने (मिलिट्री बेस) बनाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर घोषणा करते हुए कहा कि अमेरिका ने विरोधियों की सैन्य मौजूदगी और निवेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अमेरिका ने ग्रीनलैंड में दो बड़े सैन्य ठिकाने बनाने और बड़े पैमाने पर अपनी सेना तैनात करने की घोषणा भी की है।