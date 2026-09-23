UNGA के बीच न्यूयॉर्क में मच गई खलबली! संदिग्ध पैकेज ने रोकी सड़कें, सीक्रेट सर्विस बोली- खतरा टला

पास की एक बिल्डिंग में काम करने वाले एक न्यूयॉर्क निवासी ने बताया कि सुबह से इलाके में धीरे-धीरे सब कुछ बंद किया जा रहा था और कई मोटरकेड नजर आ रहे थे, जिससे माहौल तनावपूर्ण बना रहा। एक अन्य निवासी ने बताया कि बम की धमकी के बाद 42वीं स्ट्रीट के उत्तर में थर्ड एवेन्यू को कुछ घंटों के लिए घेराबंदी कर बंद कर दिया गया था और भारी पुलिस बल मौजूद रहा। उन्होंने कहा कि UN महासभा के दौरान ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं क्योंकि यह न्यूयॉर्क के लिए बेहद व्यस्त समय होता है।