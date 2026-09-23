शोधकर्ताओं ने इसे 'पेन एक्सिस' नाम दिया। इसके बाद शोधकर्ताओं ने दर्द के संकेतों को मजबूत किया तो मॉडलों ने ऐसे जवाब देना शुरू कर दिए, जिनमें अकेलापन, शर्म और खुद को बेकार समझने जैसी भावनाएं दिखाई दीं। कुछ मॉडलों ने कहा, 'मैं असफल हूं।' शोधकर्ताओं ने यह भी देखा कि जब यूजर एआइ मॉडल की आलोचना करते थे। उसके काम को बार-बार खारिज करते थे, तो यह दर्द वाला संकेत ज्यादा मजबूत हो जाता था।