ट्रंप का ईरान को घेरने का बड़ा प्लान! बोले- एनर्जी रूट बदलो, IMEC कॉरिडोर को दिया पूरा साथ

ट्रंप ने कहा कि यह क्षेत्र लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों से पार पाने के करीब है। उन्होंने कहा, हम सब मिलकर उन चुनौतियों से पार पाने के कगार पर हैं जिन्होंने दशकों से इस क्षेत्र को परेशान किया है। उन्होंने बैठक में मौजूद नेताओं को अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगियों और साझेदारों में गिनाते हुए कहा, अमेरिका के कुछ सबसे महान और करीबी दोस्तों, सहयोगियों और साझेदारों के साथ यहां होना सम्मान की बात है, ताकि हम सुरक्षित और अधिक समृद्ध मिडिल ईस्ट की दिशा में अपनी कोशिशें जारी रख सकें।