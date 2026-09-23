Israel Palestine Conflict: इजरायल-फिलिस्तीन पर UN चीफ का बड़ा बयान, ‘दो-राष्ट्र समाधान के अलावा कोई रास्ता नहीं’

Antonio Guterres: मध्य पूर्व में लंबे समय से चले आ रहे इजरायल-फिलिस्तीन विवाद के बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेस ने दो-राष्ट्र समाधान को लेकर बेहद स्पष्ट संदेश दिया है। Arab News की रिपोर्ट के अनुसार, उनका कहना है कि स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की बुनियाद लगातार कमजोर की जा रही है और समाधान के लिए उपलब्ध समय तेजी से कम हो रहा है। न्यूयॉर्क में फ्रांस और सऊदी अरब की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में उन्होंने बस्तियों के विस्तार, विस्थापन और गाजा की स्थिति को लेकर गंभीर चिंता जताई।