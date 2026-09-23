23 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

चीन में 2 साल से कैद अमेरिकी वैज्ञानिक, पत्नी बोली- शी जिनपिंग से उन्हें छोड़ने को कहेंगे ट्रंप

Trump Xi Jinping: अमेरिकी भूकंप विज्ञानी यूलिन चेन नवंबर 2024 से चीन में हिरासत में हैं। उनकी पत्नी का कहना है कि ट्रंप शी जिनपिंग से मुलाकात में उनकी रिहाई की मांग करेंगे।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Pratiksha Gupta

Sep 23, 2026

Donald Trump and Xi Jinping

Donald Trump and Xi Jinping (Photo - Washington Post)

Xi Jinping: चीन में नवंबर 2024 से हिरासत में लिए गए अमेरिकी भूकंप विज्ञानी यूलिन चेन की रिहाई को लेकर उनकी पत्नी युफांग रोंग को उम्मीद जगी है। रोंग ने कहा कि व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस सप्ताह चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के दौरान उनके पति की रिहाई का मुद्दा उठाएंगे।

क्या है पूरा मामला और क्यों हुई गिरफ्तारी?

54 वर्षीय यूलिन चेन एक भूकंप वैज्ञानिक (Seismologist) हैं। वो उत्तर कोरिया के भूमिगत परमाणु परीक्षणों से निकलने वाली तरंगों का पता लगाने में माहिर हैं। चेन को 5 नवंबर 2024 को बीजिंग अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उस समय हिरासत में लिया गया था, जब वे अपने परिवार से मिलने और लेक्चर देने के बाद अमेरिका लौटने की तैयारी कर रहे थे।
चीन ने उन पर जासूसी से जुड़े आरोप लगाए हैं, जबकि उनकी पत्नी का कहना है कि चेन का शोध पूरी तरह पारदर्शी था, जो अमेरिकी फंडिंग से संचालित था और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा व चीनी वैज्ञानिकों के सहयोग से किया गया था।

ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात पर टिकी निगाहें

अमेरिका और चीन के बीच व्यापार और अन्य मुद्दों को लेकर काफी तनाव चल रहा है। इस बीच वाशिंगटन में ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच होने वाली बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। विदेश विभाग और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अधिकारियों ने परिजनों को भरोसा दिया है कि यूलिन चेन के साथ-साथ जून में गिरफ्तार किए गए एक अन्य अमेरिकी नागरिक मिन जिन की रिहाई का मुद्दा भी शी जिनपिंग के सामने प्राथमिकता से रखा जाएगा।

चीन पर वैज्ञानिक की तकनीक इस्तेमाल करने का शक

युफांग रोंग का मानना है कि चीन उनके पति की तकनीकी विशेषज्ञता का इस्तेमाल अपने परमाणु परीक्षणों को छिपाने के लिए करना चाहता है। इसके लिए 'डीकपलिंग' नाम की तकनीक अपनाई जाती है, जिससे जमीन के नीचे धमाका करने पर भी उसके शॉकवेव्स के असर को घटा दिया जाता है।

जेल में बदतर हालात और खराब सेहत

युफांग रोंग ने बताया कि उनके पति हाई बीपी और शुगर (डायबिटीज) जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं। उन्हें जेल में न तो सही खाना मिल रहा है और न ही इलाज की उचित सुविधा। उनसे अब तक 100 से भी ज्यादा बार पूछताछ की जा चुकी है। अमेरिकी दूतावास के अफसर महीने में सिर्फ एक बार 30 मिनट के लिए ही उनसे मिल पाते हैं। तमाम मुश्किलों के बावजूद चेन के परिवार को उम्मीद है कि दोनों देशों के नेताओं की इस बातचीत से उनके घर वापसी का रास्ता साफ हो जाएगा।

खबर शेयर करें:

Updated on:

23 Sept 2026 08:04 am

Published on:

23 Sept 2026 07:29 am

Hindi News / World / चीन में 2 साल से कैद अमेरिकी वैज्ञानिक, पत्नी बोली- शी जिनपिंग से उन्हें छोड़ने को कहेंगे ट्रंप

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

F-35 लड़ाकू विमान के पुर्जे गलती से हॉन्गकॉन्ग पहुंचे पर ऑस्ट्रेलियाई मंत्री ने क्या कहा? पेंटागन में क्यों मचा हड़कंप

US fighter jets and drones
विदेश

Israel Palestine Conflict: इजरायल-फिलिस्तीन पर UN चीफ का बड़ा बयान, ‘दो-राष्ट्र समाधान के अलावा कोई रास्ता नहीं’

Israel Palestine Conflict
विदेश

US Iran Talks: जंग के बीच अचानक बदला खेल? ट्रंप की ईरानी डेलीगेशन से मुलाकात में आखिर हुआ क्या!

US Iran Talks UN
विदेश

ईरान डील पर बड़ा ट्विस्ट! ट्रंप के दो खास दूतों ने मध्यस्थों संग की 3 घंटे मैराथन बैठक, बोले- बहुत अच्छी रही

US Iran negotiations
विदेश

UNGA के बीच न्यूयॉर्क में मच गई खलबली! संदिग्ध पैकेज ने रोकी सड़कें, सीक्रेट सर्विस बोली- खतरा टला

suspicious package
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.