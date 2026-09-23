चीन में 2 साल से कैद अमेरिकी वैज्ञानिक, पत्नी बोली- शी जिनपिंग से उन्हें छोड़ने को कहेंगे ट्रंप

54 वर्षीय यूलिन चेन एक भूकंप वैज्ञानिक (Seismologist) हैं। वो उत्तर कोरिया के भूमिगत परमाणु परीक्षणों से निकलने वाली तरंगों का पता लगाने में माहिर हैं। चेन को 5 नवंबर 2024 को बीजिंग अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उस समय हिरासत में लिया गया था, जब वे अपने परिवार से मिलने और लेक्चर देने के बाद अमेरिका लौटने की तैयारी कर रहे थे।

चीन ने उन पर जासूसी से जुड़े आरोप लगाए हैं, जबकि उनकी पत्नी का कहना है कि चेन का शोध पूरी तरह पारदर्शी था, जो अमेरिकी फंडिंग से संचालित था और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा व चीनी वैज्ञानिकों के सहयोग से किया गया था।