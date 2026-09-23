हूती विद्रोहियों का दावा- सऊदी अरब का चीनी ‘विंग लूंग II’ ड्रोन मार गिराया, मोचा के ऊपर कर रहा था निगरानी

Houthi Rebels Wing Loong II Drone: यमन के हूती विद्रोहियों ने बुधवार को दावा किया कि उनकी सेना ने ताइज प्रांत के मोचा इलाके के ऊपर एक चीनी निर्मित ‘विंग लूंग II’ सशस्त्र ड्रोन को मार गिराया है। इसको लेकर हूती प्रवक्ता याह्या सरी ने टेलीग्राम पर एक बयान जारी कर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह ड्रोन सऊदी अरब का था और कथित तौर पर ‘शत्रुतापूर्ण मिशन’ पर था।