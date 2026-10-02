ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर अनिल शास्त्री बोले- आज कोई लाल बहादुर शास्त्री नहीं, जो नैतिक आधार पर पद छोड़ दे

विपक्षी पार्टियों की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग पर उन्होंने कहा कि हमने जो सुना और पढ़ा है, उससे लगता है कि कुछ गलतियां हुई हैं, क्योंकि दूसरे चुनाव आयुक्तों ने 14 आपत्तियां उठाई हैं और कई बार ऐसा हुआ है जब वे सीईसी ज्ञानेश कुमार से सहमत नहीं थे और उन्होंने उनका विरोध किया। इसलिए जनता को यह जानने का हक है कि वे 14 मुद्दे क्या थे जिन पर ज्ञानेश कुमार सहमत नहीं थे। उन्होंने एसआईआर का जिक्र करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी का नाम लिया। उन्होंने कहा कि वह वर्षों से वोट कर रहे हैं और दिल्ली में रहते हैं, उन्हें भी नोटिस दिया गया। सोनिया गांधी के अलावा कई लोगों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें या न दें, आज कोई ऐसा लाल बहादुर शास्त्री नहीं है जो नैतिक आधार पर इस्तीफा दे, जैसा उन्होंने एक रेल दुर्घटना के तुरंत बाद दिया था।