ECINET को लेकर फिर घमासान, जयराम रमेश ने उठाए ERO के अधिकारों पर सवाल; अब चुनाव आयोग करेगा जांच

जयराम रमेश ने चुनाव आयोग के 26 सितंबर के प्रेस नोट पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर ECINET पहले से ही कानून के मुताबिक बनाया गया था तो अब इसकी कानूनी जांच की जरूरत क्यों पड़ी। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ जगहों पर ERO के अधिकारों को सीमित किया गया और इससे मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है। ये जयराम रमेश के राजनीतिक आरोप हैं।