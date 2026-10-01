महानदी जल विवाद पर अमित शाह की बैठक, ओडिशा-छत्तीसगढ़ के CM से समाधान पर चर्चा; CWC का फैसला मानने पर सहमति

दिल्ली रवाना होने से पहले रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि दोनों राज्य इस विवाद पर केंद्रीय जल आयोग (CWC) के फैसले को स्वीकार करने के लिए सहमत हैं। उन्होंने कहा कि महानदी के पानी को लेकर ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच कई वर्षों से विवाद चला आ रहा है और इसी मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। साय ने कहा कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने CWC को पत्र लिखकर कहा है कि राज्यों के हित में आयोग जो भी फैसला करेगा, हम दोनों उसे स्वीकार करेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार होने के कारण इस मुद्दे पर समाधान की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर है।