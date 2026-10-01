जंतर-मंतर पर 2 अक्टूबर के प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस की मंजूरी नहीं, CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध का आह्वान

यह प्रदर्शन चुनाव आयोग के कामकाज और मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) से जुड़े मुद्दों को लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं और छात्र संगठनों की ओर से प्रस्तावित है। प्रदर्शन गांधी जयंती के दिन आयोजित किया जाना है। आयोजकों ने CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर की ओर जाने वाली सड़कों पर बैरिकेडिंग भी शुरू कर दी है। AAP दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सोमवार को लोगों से जंतर-मंतर पहुंचकर प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की थी। कुछ अन्य विपक्षी समूहों के भी प्रदर्शन में शामिल होने या समानांतर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने की संभावना है।