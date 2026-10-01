आस्था कुंज पार्क रेप कांड: पीड़िता ने तिहाड़ जेल में तीनों आरोपियों की पहचान की, वारदात में इस्तेमाल हथियार बरामद

पुलिस के मुताबिक, घटना 21 सितंबर की शाम की है। किशोरी अपने 17वें जन्मदिन पर कालकाजी मंदिर में पूजा करने के बाद अपने पुरुष मित्र के साथ मंदिर के पास स्थित आस्था कुंज पार्क में गई थी। आरोप है कि तीनों आरोपियों ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर पीड़िता और उसके दोस्त को रोका और बंदूक तथा चाकू दिखाकर धमकाया। वें दोनों पर दबाव बनाने के लिए पुलिस जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे।