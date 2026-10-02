तमिलनाडु में उपचुनाव से पहले मदुरांतकम के पास बड़ा हादसा, सीएम विजय के रोड शो के दौरान कई गाड़ियां आपस में भिड़ीं

Vijay roadshow collision: तमिलनाडु में उपचुनाव से पहले बड़ा सड़क हादसा हुआ है। मदुरांतकम इलाके में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के रोड शो के दौरान कई कारें एक दूसरे से टकरा गईं। इस टक्कर से इलाके में अफरा तफरी मच गई और ट्रैफिक जाम हो गया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इतनी बड़ी भीड़ के बीच अचानक ये कैसे हो गया।