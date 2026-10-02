तमिलनाडु में उपचुनाव से पहले मदुरांतकम के पास बड़ा हादसा, सीएम विजय के रोड शो के दौरान कई गाड़ियां आपस में भिड़ीं

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ।( फाइल फोटो-ANI)
Vijay roadshow collision: तमिलनाडु में उपचुनाव से पहले बड़ा सड़क हादसा हुआ है। मदुरांतकम इलाके में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के रोड शो के दौरान कई कारें एक दूसरे से टकरा गईं। इस टक्कर से इलाके में अफरा तफरी मच गई और ट्रैफिक जाम हो गया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इतनी बड़ी भीड़ के बीच अचानक ये कैसे हो गया।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और तमिलगा वेत्त्री कझगम यानी टीवीके के नेता विजय आज मदुरांतकम विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे थे। वो अपने पार्टी उम्मीदवार मरगथम कुमारवेल के समर्थन में बड़ा रोड शो कर रहे थे। यह उपचुनाव 6 अक्टूबर को होने वाला है।
रोड शो मामंदूर से शुरू हुआ और करुंगुझी, मदुरांतकम, पेरुंबाक्कम, मेलमरुवथुर होते हुए अचिरुपाक्कम तक पहुंचा। रास्ते भर लोग सड़क के किनारे खड़े थे। नेशनल हाईवे पर लंबी कतारें लग गई थीं।
लोग विजय को एक झलक देखने के लिए घंटों इंतजार कर रहे थे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पुलिस की भारी तैनाती थी क्योंकि ये प्रचार का आखिरी चरण था। फिर भी भीड़ इतनी थी कि सड़क पर गाड़ियों का आना जाना मुश्किल हो रहा था।
रोड शो के दौरान ही पास के इलाके में कई कारें एक दूसरे से भिड़ गईं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, भीड़ और ट्रैफिक की वजह से गाड़ियां नियंत्रण में नहीं रह सकीं।
टक्कर की आवाज सुनकर लोग भागने लगे। कुछ गाड़ियों के शीशे टूटे और बंपर क्षतिग्रस्त हो गए। पुलिस और स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। घायलों को पास के अस्पताल ले जाया गया। अब तक कोई जानलेवा खबर नहीं आई है लेकिन कई लोग हल्के घायल बताए जा रहे हैं।
इस घटना से रोड शो पर भी असर पड़ा। कुछ देर के लिए आवाजाही रुक गई। विजय का काफिला आगे बढ़ता रहा लेकिन आसपास के इलाके में जाम लग गया।
मरगथम कुमारवेल टीवीके के उम्मीदवार हैं। पहले वे अन्नाद्रमुक से जुड़े थे लेकिन बाद में टीवीके में शामिल हो गए। विजय उनके लिए लोगों से वोट मांग रहे थे।
रोड शो में पार्टी कार्यकर्ता नारे लगा रहे थे और लोग हाथ हिला हिलाकर स्वागत कर रहे थे। विजय खुली गाड़ी में बैठे लोगों को नमस्कार कर रहे थे। कई जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। अब पुलिस का कहना है कि जांच चल रही है और यातायात को जल्द सामान्य किया जा रहा है।
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