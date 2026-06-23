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तमिलनाुड विधानसभा में सीएम विजय ने दिया अपना पहला भाषण, जानें किन-किन मुद्दों का किया जिक्र

Tamil NAdu Politics: तमिलनाडु विधानसभा में मुख्यमंत्री विजय ने अपना पहला भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने विरोधियों को भी जवाब दिया। अपने संबोधन में सीएम ने उनकी पार्टी जनता के भरोसे और संघर्ष के दम पर सत्ता में आई है।

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चेन्नई

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Ashib Khan

Jun 23, 2026

amil nadu chief minister joseph vijay assembly speech

तमिलनाडु विधानसभा में सीएम विजय (Photo-IANS)

Vijay Assembly Speech: तमिलनाडु विधानसभा में मुख्यमंत्री विजय ने अपना संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने एक्टर की पार्टी कहने वाले विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी जनता के भरोसे और संघर्ष के दम पर सत्ता में आई है। प्रदेश की जनता के दिल में जगह बनाने के लिए हमने कई संघर्ष किए हैं। कुछ लोग आज भी कहते हैं कि वह सिर्फ एक एक्टर हैं और उनकी पार्टी महज अभिनेता की पार्टी है, लेकिन हमें ऐसी आलोचनाओं की कोई परवाह नहीं है।

पार्टी को मिले 35 प्रतिशत वोट

इस दौरान सीएम विजय ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान टीवीके को 35 प्रतिशत वोट मिले है और यह दो साल के अंदर हासिल हुई है, लेकिन इसके पीछे कई चुनौतियों और साजिशों का सामना भी करना पड़ा है। 

किसी की विचारधारा के विरोधी नहीं- विजय

सीएम ने विधानसभा में यह भी कहा कि वे किसी की विचारधारा के विरोधी नहीं है। उन्होंने कहा कि पेरियार के धार्मिक आस्थाओं को खारिज करने वाले विचार को हमने स्वीकार नहीं किया, लेकिन उनके व्यापक सिद्धांतों को पूरी तरह अपनाया। हमने हमेशा स्पष्ट किया है कि हम किसी की विचारधारा के विरोधी नहीं हैं।

सीएम विजय ने कहा कि हमने डॉ. भीमराव अंबेडकर के समान अवसर और सामाजिक न्याय के आदर्शों को स्वीकार किया है। हमने साफ तौर पर रहा है कि हमारा राजनीतिक विरोधी कौन हैं और वैचारिक विरोधी कौन हैं।

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Updated on:

23 Jun 2026 10:51 am

Published on:

23 Jun 2026 10:41 am

Hindi News / National News / तमिलनाुड विधानसभा में सीएम विजय ने दिया अपना पहला भाषण, जानें किन-किन मुद्दों का किया जिक्र

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