तमिलनाुड विधानसभा में सीएम विजय ने दिया अपना पहला भाषण, जानें किन-किन मुद्दों का किया जिक्र

Vijay Assembly Speech: तमिलनाडु विधानसभा में मुख्यमंत्री विजय ने अपना संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने एक्टर की पार्टी कहने वाले विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी जनता के भरोसे और संघर्ष के दम पर सत्ता में आई है। प्रदेश की जनता के दिल में जगह बनाने के लिए हमने कई संघर्ष किए हैं। कुछ लोग आज भी कहते हैं कि वह सिर्फ एक एक्टर हैं और उनकी पार्टी महज अभिनेता की पार्टी है, लेकिन हमें ऐसी आलोचनाओं की कोई परवाह नहीं है।