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Padma Awards : आज 65 विभूतियों को ​मिलेंगे पद्म पुरस्कार,रोहित शर्मा और ममूटी सहित कई हस्तियों को राष्ट्रपति मुर्मू सम्मानित करेंगी

65 Padma Awards: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दूसरे नागरिक सम्मान समारोह के दौरान देश की 65 ​हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में राष्ट्रपति कुल 65 पद्म पुरस्कार देंगी, जिनमें दो पद्म विभूषण, सात पद्म भूषण और 56 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं।

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भारत

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MI Zahir

Jun 23, 2026

Padma Awards News

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू । (फोटो:ANI)

President Droupadi Murmu to Confer 65 Padma Awards : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में 65 पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह के दौरान राष्ट्रपति दो पद्म विभूषण, सात पद्म भूषण और 56 पद्म श्री पुरस्कारों सहित कुल 65 पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गौरतलब है कि सरकार ने गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी, जिनमें पांच पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री सम्मान शामिल हैं।

लद्दाख के दूरदराज इलाके से आने वाले व्यक्ति को सम्मान

पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित और राष्ट्रीय सोवा-रिग्पा संस्थान के निदेशक डॉ. पद्म गुरमेट ने एएनआई से बात करते हुए, हिमालयी चिकित्सा परंपरा के संरक्षण और संवर्धन के लिए पुरस्कार पर अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा, 'बेहद खुशी हो रही है। इस साल मुझे हिमालयी चिकित्सा परंपरा के संरक्षण और संवर्धन के लिए पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा, लद्दाख के इतने दूरदराज इलाके से आने वाले मुझ जैसे व्यक्ति को यह सम्मान मिलना न केवल मेरे लिए बल्कि सोवा-रिग्पा समुदाय के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है।

42 वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा बच्चों को शिक्षा के लिए दिए

पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित कर्नाटक लिंगायत शिक्षा सोसायटी के अध्यक्ष डॉ. प्रभाकर बसप्रभु कोरे, कर्नाटक के बेलगावी जिले से आते हैं। अपने पेशेवर जीवन के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने जीवन के 42 वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा सुविधाओं की कमी वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में समर्पित किए हैं।

लगभग 320 विद्यालय और महाविद्यालय स्थापित किए

उन्होंने बताया कि उन्होंने तकनीकी महाविद्यालयों और एक तकनीकी विश्वविद्यालय सहित लगभग 320 विद्यालय और महाविद्यालय स्थापित किए हैं। वर्तमान में, उनके संगठन की ओर से संचालित संस्थानों में लगभग 1.48 लाख छात्र अध्ययनरत हैं। कोरे ने बताया कि उनका संगठन ग्रामीण चिकित्सा केंद्रों और उपग्रह केंद्रों के साथ-साथ 5,000 से अधिक बिस्तरों वाले एक अस्पताल सहित एक स्वास्थ्य सेवा नेटवर्क संचालित करता है। इनमें से 1,200 बिस्तर वंचित रोगियों के मुफ्त इलाज के लिए आरक्षित हैं।

भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत आभार

उन्होंने कहा, 'इस क्षेत्र में मेरे 40 वर्षों के समर्पण को मान्यता देने के लिए मैं भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत आभारी हूं। मैं स्वयं भी हीमोफीलिया से पीड़ित हूं। इसी कारण मैंने डॉक्टर बनने का दृढ़ निश्चय किया। मैं यह सम्मान अपने सभी रक्त संबंधियों, अपने हीमोफीलिया परिवार और उन सभी को समर्पित करना चाहता हूं जिन्होंने मेरी पहल और प्रयासों में सहयोग दिया।” गौरतलब है कि पहला नागरिक अलंकरण समारोह 26 मई को आयोजित किया गया था, जिसमें राष्ट्रपति ने 66 पद्म पुरस्कार प्रदान किए। (इनपुट:ANI)

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Updated on:

23 Jun 2026 11:39 am

Published on:

23 Jun 2026 11:00 am

Hindi News / National News / Padma Awards : आज 65 विभूतियों को ​मिलेंगे पद्म पुरस्कार,रोहित शर्मा और ममूटी सहित कई हस्तियों को राष्ट्रपति मुर्मू सम्मानित करेंगी

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