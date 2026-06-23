Padma Awards : आज 65 विभूतियों को ​मिलेंगे पद्म पुरस्कार,रोहित शर्मा और ममूटी सहित कई हस्तियों को राष्ट्रपति मुर्मू सम्मानित करेंगी

पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित और राष्ट्रीय सोवा-रिग्पा संस्थान के निदेशक डॉ. पद्म गुरमेट ने एएनआई से बात करते हुए, हिमालयी चिकित्सा परंपरा के संरक्षण और संवर्धन के लिए पुरस्कार पर अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा, 'बेहद खुशी हो रही है। इस साल मुझे हिमालयी चिकित्सा परंपरा के संरक्षण और संवर्धन के लिए पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा, लद्दाख के इतने दूरदराज इलाके से आने वाले मुझ जैसे व्यक्ति को यह सम्मान मिलना न केवल मेरे लिए बल्कि सोवा-रिग्पा समुदाय के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है।