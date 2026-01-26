‘माँ का दूध ही बच्चे का पहला टीका है!’ पद्म श्री मिलते ही भावुक हुईं डॉक्टर साहब, सुनाई 35 साल पुरानी संघर्ष की कहानी

1972-73 में सायन अस्पताल, मुंबई में नेनेटोलॉजी की शुरुआत करते समय नवजात मृत्यु दर बहुत ऊंची थी। सेप्सिस और दस्त जैसी बीमारियां फॉर्मूला मिल्क और बोतलों से जुड़ी पाई गईं। डॉ. फर्नांडिस ने शोध के बाद फैसला किया कि हर बच्चे को मां का दूध मिलना चाहिए, खासकर कमजोर नवजातों को। उन्होंने स्वस्थ स्तनपान कराने वाली माताओं से अतिरिक्त दूध व्यक्त करवाकर उन बच्चों को दिया जिनकी माताएं दूध नहीं दे पाती थीं या बीमार थीं। इससे कोलोस्ट्रम (पहला दूध) मिला, जो एंटीबॉडी से भरपूर 'प्राकृतिक टीका' है। 1989 में सायन अस्पताल में एशिया का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक स्थापित हुआ। ताज ग्रुप और अन्य सहयोगियों से अपग्रेड के बाद अस्पताल में फॉर्मूला मिल्क का इस्तेमाल पूरी तरह बंद हो गया। यह मॉडल केईएम, जेजे अस्पतालों और देशभर में फैला, आज भारत में 100 से अधिक मिल्क बैंक हैं।