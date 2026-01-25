Padma Shri 2026: कौन हैं 88 वर्षीय पूर्व आईपीएस अधिकारी इंदरजीत सिद्धू, जिन्हें 26 जनवरी को मिलेगा पद्म श्री अवार्ड

सिद्धू मोबाइल फोन नहीं रखते और मीडिया से दूर रहते हैं। जब उनका वीडियो वायरल हुआ, तो वे चंडीगढ़ छोड़कर अपनी बेटी के साथ रहने चले गए। उन्होंने पहले बताया था कि स्वच्छता अभियान की प्रेरणा उन्हें सार्वजनिक सेवा में बिताए वर्षों और अमेरिका में अपने बेटे से मिलने के दौरान मिली।