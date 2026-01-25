25 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Padma Shri 2026: कौन हैं 88 वर्षीय पूर्व आईपीएस अधिकारी इंदरजीत सिद्धू, जिन्हें 26 जनवरी को मिलेगा पद्म श्री अवार्ड

1964 बैच के आईपीएस अधिकारी सिद्धू ने 1996 में पंजाब पुलिस में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (DIG) के पद से सेवानिवृत्ति ली थी, लेकिन तीन दशक बाद भी उनका दिन सुबह 6 बजे शुरू होता है...

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Jan 25, 2026

Padma Shri, ex-IPS officer, Chandigarh cleanliness drive, viral video, Inderjit Singh Sidhu, street cleaning,

पूर्व आईपीएस अधिकारी इंदरजीत सिंह सिद्धू को मिलेगा पद्म श्री (Photo-X)

सेवानिवृत्ति के वर्षों बाद भी जनसेवा का जज़्बा अगर जिंदा रहे, तो उम्र सिर्फ एक संख्या बनकर रह जाती है। इसका जीवंत उदाहरण हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी इंदरजीत सिंह सिद्धू, जिन्होंने वर्दी उतारने के बाद भी समाज के लिए काम करना नहीं छोड़ा और वह भी झाड़ू उठाकर।

88 वर्षीय सिद्धू को 2026 गणतंत्र दिवस से पहले पद्म श्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। उनकी यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने कोई बड़ा पद या मंच नहीं चुना, बल्कि चंडीगढ़ की सड़कों की सफाई को अपना मिशन बनाया।

1964 बैच के आईपीएस अधिकारी सिद्धू ने 1996 में पंजाब पुलिस में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (DIG) के पद से सेवानिवृत्ति ली थी, लेकिन तीन दशक बाद भी उनका दिन सुबह 6 बजे शुरू होता है- अपने इलाके, चंडीगढ़ के सेक्टर-49 की गलियों की सफाई से।

आईएएस-आईपीएस ऑफिसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में रहने वाले सिद्धू बताते हैं कि उन्होंने कई बार नगर निगम से शिकायत की, लेकिन जब कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो उन्होंने खुद ही जिम्मेदारी उठा ली।

उन्होंने समाचार एजेंसी ANI से कहा, “सफाई में कोई शर्म नहीं है। स्वच्छता ईश्वर के समान है।”

पहले ‘पागल’ कहा गया, अब बना मिसाल

शुरुआत में लोग उन्हें “पागल” कहते थे। कभी थैले में, तो कभी छोड़ी गई रिक्शा में कचरा इकट्ठा कर वह उसे सही जगह पर फेंकते थे। धीरे-धीरे यह अकेली पहल एक सामूहिक आंदोलन में बदल गई। आज उनके परिवार और सोसाइटी के कई लोग उनके साथ जुड़ चुके हैं।

सिद्धू का मानना है कि ‘सिटी ब्यूटीफुल’ को स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में देश में पहला स्थान हासिल करना चाहिए।

बता दें कि सिद्धू सेक्टर 49 में एक आईएएस/आईपीएस सोसाइटी में रहते हैं और अपना अधिकांश समय सोसाइटी और आसपास के इलाकों की सफाई में बिताते हैं। वे पंजाब के संगरूर जिले के धुरी में स्थित बुगरा गांव के रहने वाले हैं। 

उनके प्रयासों को पिछले साल तब मान्यता मिली जब 15 अगस्त को राज्यपाल द्वारा एक पुरस्कार की घोषणा की गई। हालांकि, सिद्धू इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए क्योंकि सोशल मीडिया पर अचानक मिली प्रसिद्धि के कारण वे घबरा गए थे।

सिद्धू मोबाइल फोन नहीं रखते और मीडिया से दूर रहते हैं। जब उनका वीडियो वायरल हुआ, तो वे चंडीगढ़ छोड़कर अपनी बेटी के साथ रहने चले गए। उन्होंने पहले बताया था कि स्वच्छता अभियान की प्रेरणा उन्हें सार्वजनिक सेवा में बिताए वर्षों और अमेरिका में अपने बेटे से मिलने के दौरान मिली।

ये भी पढ़ें

ट्रंप की धमकी के बाद बंकर में जा छिपे मुस्लिम देश के सबसे बड़े लीडर, दुनियाभर में मची खलबली
विदेश
iran, Iran-Us Tension, Ayatollah Ali Khamenei, Donald Trump,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

25 Jan 2026 06:32 pm

Hindi News / National News / Padma Shri 2026: कौन हैं 88 वर्षीय पूर्व आईपीएस अधिकारी इंदरजीत सिद्धू, जिन्हें 26 जनवरी को मिलेगा पद्म श्री अवार्ड

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.