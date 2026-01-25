ट्रंप की धमकी के बाद बंकर में जा छिपे मुस्लिम देश के सबसे बड़े लीडर, दुनियाभर में मची खलबली

ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई (Photo-IANS)
Iran-Us Tension: ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद देश के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई किसी बंकर में छिप गए हैं। यह जानकारी ईरान इंटरनेशनल ने दी है। बताया जा रहा है कि इस सुविधा में आपस में जुड़ी सुरंगें हैं जो संभावित हमलों का सामना करने के लिए बनाई गई हैं।
तेहरान टाइम्स के अनुसार, जब अमेरिका की नई धमकियों के बारे में पूछा गया, तो आईआरजीसी एयरोस्पेस फोर्स के कमांडर, ब्रिगेडियर जनरल माजिद मूसावी ने कहा कि ट्रंप बहुत बातें करते हैं लेकिन उन्हें अपने जवाब जमीन पर मिलेंगे।
बता दें कि यह पूरा घटनाक्रम ईरान और अमेरिका के बीच इस सप्ताह हुए तीखे बयानों के बाद सामने आया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि अमेरिका संभावित कार्रवाई की आशंका में नौसैनिक युद्धपोतों को क्षेत्र के करीब ला रहा है। इससे पहले उन्होंने चेतावनी दी थी कि एक नौसैनिक बेड़ा ईरान की ओर बढ़ रहा है।
एपी की रिपोर्ट के अनुसार, एयर फोर्स वन में बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान की ओर युद्धपोत भेज रहा है, सिर्फ इसलिए कि अगर वह कार्रवाई करना चाहे तो।
उन्होंने आगे कहा, "हमारे पास एक विशाल बेड़ा है जो उस दिशा में जा रहा है और शायद हमें इसका इस्तेमाल करने की जरूरत ही न पड़े।"
वहीं खामेनेई के बंकर में छिपने की खबर के बीच ईरान इंटरनेशनल ने कहा कि अब उनके तीसरे बेटे मसूद खामेनेई ने देश के सुप्रीम लीडर के कार्यालय का दैनिक प्रबंधन संभाल लिया है। मसूद खामेनेई सर्वोच्च नेता के कार्यालय और ईरान की कार्यकारी शाखाओं के बीच संचार के मुख्य माध्यम के रूप में काम कर रहे हैं, और अमेरिका के साथ तनाव के बीच सुरक्षा संबंधी चिंताओं के उच्च स्तर पर बने रहने के दौरान नियमित समन्वय का प्रबंधन कर रहे हैं।
