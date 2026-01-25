ट्रंप की धमकी के बाद बंकर में जा छिपे मुस्लिम देश के सबसे बड़े लीडर, दुनियाभर में मची खलबली

वहीं खामेनेई के बंकर में छिपने की खबर के बीच ईरान इंटरनेशनल ने कहा कि अब उनके तीसरे बेटे मसूद खामेनेई ने देश के सुप्रीम लीडर के कार्यालय का दैनिक प्रबंधन संभाल लिया है। मसूद खामेनेई सर्वोच्च नेता के कार्यालय और ईरान की कार्यकारी शाखाओं के बीच संचार के मुख्य माध्यम के रूप में काम कर रहे हैं, और अमेरिका के साथ तनाव के बीच सुरक्षा संबंधी चिंताओं के उच्च स्तर पर बने रहने के दौरान नियमित समन्वय का प्रबंधन कर रहे हैं।