कोश्यारी को पद्म भूषण पर महाराष्ट्र में घमासान, संजय राउत के आरोपों पर देवेंद्र फडणवीस की दो टूक, कहा विरोध करने वाले…

भगत सिंह कोश्यारी अपने कार्यकाल के दौरान कई बार विवादों में रहे हैं। संजय राउत ने मीडिया से बातचीत करते हुए उनके छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर दिए गए बयान को याद दिलाया, जहां उन्होंने शिवाजी महाराज को पुराने समाज का आइकन कहा था। इस बयान के बाद भगत सिंह कोश्यारी को भारी आलोचना का सामना करना पड़ा था। यहां तक कि कई संगठनों और राजनीतिक दलों ने विरोध प्रदर्शन भी किए थे। संजय राउत ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को पद्म भूषण देना महाराष्ट्र की पहचान और सम्मान पर भी सवाल खड़ा करता है। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के अलावा उन्होंने समाज सुधारकों महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले का अपमान किया था। इसलिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार और एकनाथ शिंदे समेत पूरी महायुति सरकार को भी भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण दिए जाने के फैसले का विरोध करना चाहिए।