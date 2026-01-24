मुंब्रा के बाद पूरे महाराष्ट्र को ‘हरे रंग’ में रंगने का ऐलान, सहर शेख के समर्थन में इम्तियाज जलील का बड़ा ऐलान

आपको बता दें कि इस रंग का विवाद महानगरपालिका चुनाव के बाद AIMIM की युवा पार्षद सहर शेख के बयान से हुआ था। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि अल्लाह उनके साथ है और मजलिस की ताकत भी उनके पास है, इसलिए वे किसी पर निर्भर नहीं हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि अगले पांच साल में मुंब्रा को हरे रंग में रंगने का काम किया जाए। पार्षद ने यह भी दावा किया कि आने वाले पांच वर्षों में मुंब्रा की हर सीट पर AIMIM का उम्मीदवार नजर आएगा।