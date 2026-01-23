भगवा पर आ गईं AIMIM की पार्षद! मुंब्रा को ‘हरे रंग’ में रगंने वाली सहर शेख का नया बयान, ओवैसी ने कहा- आप बहुत ही…

आपको बता दें कि उन्होंने संबोधन के दौरान कहा था कि आने वाले समय में मुंब्रा की सभी 25 सीटों पर केवल पतंग उड़ेगा। लोगों से अपील करते हुए कहा कि आने वाले 5 सालों में जब भी महाराष्ट्र में चुनाव होगा तो आप लोगों को हर चुनाव में मुंहतोड़ जवाब देना है। इसी दौरान उन्होंने कहा था कि पूरे मुंब्रा को ऐसे हरे रंग से रंगना है कि इन लोगों को बुरी तरह पछाड़ कर भेजना है। जनता के सामने सहर शेख ने दावा करते हुए कहा कि आने वाले 5 सालों में मुंब्रा के अंदर हर उम्मीदवार AIMIM से ही होगा। सहर शेख के इस बयान के बाद पूरे महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में हलचल होने लगी। इस बयान पर विपक्षी दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। शिवसेना (शिंदे गुट) और भाजपा का कहना है कि यह बयान लोगों को धर्म के आधार पर बांटने वाला और सांप्रदायिक सोच को बढ़ावा देने वाला है।