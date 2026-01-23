भगवा पर आ गईं AIMIM की पार्षद! मुंब्रा को ‘हरे रंग’ में रगंने वाली सहर शेख का नया बयान, ओवैसी ने कहा- आप बहुत ही…

AIMIM Councilor Sahar Sheikh:महाराष्ट्र महानगरपालिका चुनाव में जीत हासिल की AIMIM की युवा पार्षद सहर शेख काफी सुर्खियों में बनी हुई हैं। दरअसल, चुनाव जीतने के बाद उन्होंने एक मंच से अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूरे मुंब्रा को 'हरे रंग' में रंगने की बात कही थी, जिसका क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि इस बयान पर उन्होंने भगवा का उदाहरण देते हुए सफाई भी दी है। वहीं, AIMIM के ओवैसी ने सहर शेख की जमकर तारीफ भी की है।
आपको बता दें कि उन्होंने संबोधन के दौरान कहा था कि आने वाले समय में मुंब्रा की सभी 25 सीटों पर केवल पतंग उड़ेगा। लोगों से अपील करते हुए कहा कि आने वाले 5 सालों में जब भी महाराष्ट्र में चुनाव होगा तो आप लोगों को हर चुनाव में मुंहतोड़ जवाब देना है। इसी दौरान उन्होंने कहा था कि पूरे मुंब्रा को ऐसे हरे रंग से रंगना है कि इन लोगों को बुरी तरह पछाड़ कर भेजना है। जनता के सामने सहर शेख ने दावा करते हुए कहा कि आने वाले 5 सालों में मुंब्रा के अंदर हर उम्मीदवार AIMIM से ही होगा। सहर शेख के इस बयान के बाद पूरे महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में हलचल होने लगी। इस बयान पर विपक्षी दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। शिवसेना (शिंदे गुट) और भाजपा का कहना है कि यह बयान लोगों को धर्म के आधार पर बांटने वाला और सांप्रदायिक सोच को बढ़ावा देने वाला है।
नई पार्षद शहर शेख के बयानों को लेकर महाराष्ट्र में सियासत तेज होने लगी, जिसके बाद AIMIM पार्षद ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने स्पष्ट किया कि हरे रंग का जिक्र सिर्फ इसलिए किया गया था क्योंकि यही उनकी पार्टी के झंडे का रंग है। उनका कहना था कि अगर पार्टी का झंडा पीला, भगवा या किसी और रंग का होता, तो वही बात उसी रंग को लेकर कही जाती। यह बयान पूरी तरह पार्टी के स्तर पर दिया गया था, लेकिन विपक्ष ने इसे जानबूझकर धार्मिक नजरिए से जोड़ दिया। उन्होंने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि संविधान में कहीं यह तय नहीं किया गया है कि कोई खास रंग किसी समुदाय से जुड़ा है। सभी रंग सबके हैं, जैसे इंद्रधनुष में कई रंग होते हैं।
AIMIM से नई पार्षद 25 साल की सहर शेख ने बताया कि पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से संदेश भेजा। उन्होंने लिखा कि वह इस समय व्यस्त होने के कारण कॉल नहीं कर सके, लेकिन संदेश के जरिए यह कहा कि सहर एक बहादुर पिता की बहादुर बेटी हैं। ओवैसी ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना भी की। सहर ने कहा कि यह संदेश पढ़कर उन्हें बहुत खुशी हुई।
