तेज बुद्धि, प्रखर वक्ता और अडिग विश्वास! बाल ठाकरे की 100वीं जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने कही दिल छू लेने वाली बात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बालासाहेब ठाकरे के साथ अपनी पुरानी तस्वीरों को साझा करते हुए लिखा, "महान बालासाहेब ठाकरे की जन्म शताब्दी पर हम ऐसी महान हस्ती को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने महाराष्ट्र के सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य को गहराई से आकार दिया। अपनी कुशाग्र बुद्धि, दमदार भाषण कला और अडिग विश्वास के लिए प्रसिद्ध, बालासाहेब का लोगों के साथ अनोखा जुड़ाव था। राजनीति के अलावा, बालासाहेब को संस्कृति, साहित्य और पत्रकारिता में गहरी रुचि थी। कार्टूनिस्ट के रूप में उनका करियर समाज के प्रति उनके गहन अवलोकन और विभिन्न मुद्दों पर उनकी निडर टिप्पणी को दर्शाता है। हम महाराष्ट्र की प्रगति के लिए उनके विजन से बहुत प्रेरित हैं और इसे पूरा करने के लिए हमेशा काम करेंगे।"