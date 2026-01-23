तेज बुद्धि, प्रखर वक्ता और अडिग विश्वास! बाल ठाकरे की 100वीं जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने कही दिल छू लेने वाली बात

पीएम मोदी ने बालासाहेब ठाकरे को किया नमन (Photo: @narendramodi/X)
शिवसेना संस्थापक और 'हिंदू हृदय सम्राट' बालासाहेब ठाकरे की आज (23 जनवरी) 100वीं जयंती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मराठी भाषा में ट्वीट कर उन्हें नमन किया और उनके विराट व्यक्तित्व को याद किया। उन्होंने कहा कि राजनीति से परे बालासाहेब ठाकरे को संस्कृति, साहित्य और पत्रकारिता में गहरी रुचि थी। पीएम मोदी कहा कि वह महाराष्ट्र की प्रगति के लिए बालासाहेब ठाकरे के विजन से बहुत प्रेरित हैं। बाल ठाकरे का जन्म 23 जनवरी 1926 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। इस वर्ष उनकी 100वीं जयंती है, जिसके चलते यह दिन शिवसैनिकों और उनके समर्थकों के लिए खास महत्व रखता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बालासाहेब ठाकरे के साथ अपनी पुरानी तस्वीरों को साझा करते हुए लिखा, "महान बालासाहेब ठाकरे की जन्म शताब्दी पर हम ऐसी महान हस्ती को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने महाराष्ट्र के सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य को गहराई से आकार दिया। अपनी कुशाग्र बुद्धि, दमदार भाषण कला और अडिग विश्वास के लिए प्रसिद्ध, बालासाहेब का लोगों के साथ अनोखा जुड़ाव था। राजनीति के अलावा, बालासाहेब को संस्कृति, साहित्य और पत्रकारिता में गहरी रुचि थी। कार्टूनिस्ट के रूप में उनका करियर समाज के प्रति उनके गहन अवलोकन और विभिन्न मुद्दों पर उनकी निडर टिप्पणी को दर्शाता है। हम महाराष्ट्र की प्रगति के लिए उनके विजन से बहुत प्रेरित हैं और इसे पूरा करने के लिए हमेशा काम करेंगे।"
पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि महाराष्ट्र की प्रगति के लिए बालासाहेब का दृष्टिकोण आज भी प्रेरणा देता है और सरकार उसे साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है।
23 जनवरी 1926 को महाराष्ट्र के पुणे में जन्मे बालासाहेब ठाकरे की विरासत को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आज मुंबई सहित पूरे राज्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। उद्धव ठाकरे ने बेटे आदित्य ठाकरे के साथ मुंबई के रीगल सिनेमा स्थित बालासाहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की।
शिवसेना (उबाठा) ने बाल ठाकरे की जन्मशताब्दी के उपलक्ष्य में माटुंगा के षण्मुखानंद हॉल में एक बड़ा समारोह आयोजित किया है। इस कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे और उनके चचेरे भाई राज ठाकरे दोनों मौजूद रह सकते है।
