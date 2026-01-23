23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

तेज बुद्धि, प्रखर वक्ता और अडिग विश्वास! बाल ठाकरे की 100वीं जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने कही दिल छू लेने वाली बात

Balasaheb Thackeray 100th Birth Anniversary: पीएम नरेंद्र मोदी ने बाल ठाकरे की जन्म शताब्दी पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने बालासाहेब को नमन करते हुए दिल छू लेने वाला पोस्ट किया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Jan 23, 2026

Pm modi tributes balasaheb thackeray 100th birth anniversary

पीएम मोदी ने बालासाहेब ठाकरे को किया नमन (Photo: @narendramodi/X)

शिवसेना संस्थापक और 'हिंदू हृदय सम्राट' बालासाहेब ठाकरे की आज (23 जनवरी) 100वीं जयंती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मराठी भाषा में ट्वीट कर उन्हें नमन किया और उनके विराट व्यक्तित्व को याद किया। उन्होंने कहा कि राजनीति से परे बालासाहेब ठाकरे को संस्कृति, साहित्य और पत्रकारिता में गहरी रुचि थी। पीएम मोदी कहा कि वह महाराष्ट्र की प्रगति के लिए बालासाहेब ठाकरे के विजन से बहुत प्रेरित हैं। बाल ठाकरे का जन्म 23 जनवरी 1926 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। इस वर्ष उनकी 100वीं जयंती है, जिसके चलते यह दिन शिवसैनिकों और उनके समर्थकों के लिए खास महत्व रखता है।

बालासाहेब का जनता के साथ था अनोखा जुड़ाव- PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बालासाहेब ठाकरे के साथ अपनी पुरानी तस्वीरों को साझा करते हुए लिखा, "महान बालासाहेब ठाकरे की जन्म शताब्दी पर हम ऐसी महान हस्ती को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने महाराष्ट्र के सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य को गहराई से आकार दिया। अपनी कुशाग्र बुद्धि, दमदार भाषण कला और अडिग विश्वास के लिए प्रसिद्ध, बालासाहेब का लोगों के साथ अनोखा जुड़ाव था। राजनीति के अलावा, बालासाहेब को संस्कृति, साहित्य और पत्रकारिता में गहरी रुचि थी। कार्टूनिस्ट के रूप में उनका करियर समाज के प्रति उनके गहन अवलोकन और विभिन्न मुद्दों पर उनकी निडर टिप्पणी को दर्शाता है। हम महाराष्ट्र की प्रगति के लिए उनके विजन से बहुत प्रेरित हैं और इसे पूरा करने के लिए हमेशा काम करेंगे।"

पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि महाराष्ट्र की प्रगति के लिए बालासाहेब का दृष्टिकोण आज भी प्रेरणा देता है और सरकार उसे साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है।

शिवसैनिकों के लिए खास दिन

23 जनवरी 1926 को महाराष्ट्र के पुणे में जन्मे बालासाहेब ठाकरे की विरासत को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आज मुंबई सहित पूरे राज्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। उद्धव ठाकरे ने बेटे आदित्य ठाकरे के साथ मुंबई के रीगल सिनेमा स्थित बालासाहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की।

शिवसेना (उबाठा) ने बाल ठाकरे की जन्मशताब्दी के उपलक्ष्य में माटुंगा के षण्मुखानंद हॉल में एक बड़ा समारोह आयोजित किया है। इस कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे और उनके चचेरे भाई राज ठाकरे दोनों मौजूद रह सकते है।

ये भी पढ़ें

5000 रुपये से शरद पवार ने शुरू किया था एक वेंचर, बाल ठाकरे भी थे पार्टनर- सालों बाद एनसीपी चीफ ने याद की वो नाकामी
मुंबई
Sharad Pawar journalism Story

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

23 Jan 2026 11:04 am

Published on:

23 Jan 2026 09:50 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / तेज बुद्धि, प्रखर वक्ता और अडिग विश्वास! बाल ठाकरे की 100वीं जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने कही दिल छू लेने वाली बात

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

Border 2 पर लगा ग्रहण! कई जगह फर्स्ट शो हुए कैंसिल, सामने आया ये बड़ा कारण

Sunny Deol film Border 2 faces last minute content delivery issues first show cancelled fans angr
बॉलीवुड

‘स्मृति मंधाना के नाम पर लेता था पलाश मुच्छल…’, शादी टूटने के बाद सिंगर को लेकर निर्माता का बड़ा खुलासा

Palash Muchhal accused of cheating 40 lakh Producer big revelation said he take money Smriti Mandhana name
बॉलीवुड

‘सहर शेख ने दिया भड़काऊ बयान’, ओवैसी की पार्षद के खिलाफ भाजपा ने खोला मोर्चा, शिकायत दर्ज

Sahar Sheikh
मुंबई

क्या CM फडणवीस इतने बेबस हैं... बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को लगाई फटकार

Devendra Fadnavis Maharashtra
मुंबई

वो मुसलमान जिसकी फिल्म का बाल ठाकरे के एक फैसले पर रहा बड़ा असर

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.