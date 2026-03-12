Ladki Bahin Yojana: सरकार ने दूर की लाडली बहनों की बड़ी टेंशन, बताया वायरल खबर का सच

Ladki Bahin Yojana Update: महाराष्ट्र सरकार की लोकप्रिय ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ (Majhi Ladki Bahin Yojana) को लेकर इन दिनों बड़ी चर्चा चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि योजना से करीब 90 लाख महिलाओं को बाहर कर दिया गया है, जिसके बाद लाभार्थियों की संख्या में बड़ी गिरावट आई है। हालांकि राज्य सरकार ने इन खबरों को गलत और भ्रामक बताया है।