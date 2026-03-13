दोस्त की मौत ने तोड़ा अमिताभ बच्चन को, इमोशनल पोस्ट में लिखा-अब यादें ही रह गई हैं…

इतना ही नहीं, उनके पोस्ट पर फैंस ने भी संवेदना जताई और अमिताभ को सहनशीलता और ताकत देने की दुआ की। एक यूजर ने लिखा कि भगवान उन्हें इस मुश्किल घड़ी में सहारा दें और उनके दोस्त की आत्मा को शांति दें। साथ ही, अमिताभ बच्चन अपने ब्लॉग पर हमेशा अपने गुजर चुके दोस्तों को याद करते हैं और उनके लिए विशेष नोट्स लिखते हैं। पिछले साल धर्मेंद्र के निधन पर भी उन्होंने अपनी भावनाएं जाहिर की थीं। कुमारजी के गांव की मिट्टी की खुशबू, उनका अपनापन और उनसे जुड़े यादें अमिताभ के दिल में खास जगह रखती थीं।