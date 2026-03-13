13 मार्च 2026,

शुक्रवार

दोस्त की मौत ने तोड़ा अमिताभ बच्चन को, इमोशनल पोस्ट में लिखा-अब यादें ही रह गई हैं…

Amitabh Bachchan Grief: अमिताभ बच्चन ने अपने एक करीबी दोस्त की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है।

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Mar 13, 2026

दोस्त की मौत ने तोड़ा अमिताभ बच्चन को, इमोशनल पोस्ट में लिखा-अब यादें ही रह गई हैं…

अमिताभ बच्चन (फोटो सोर्स: X)

Amitabh Bachchan Grief: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अमिताभ बच्चन ने अपने एक और करीबी दोस्त को खो दिया है, जिसमें उन्होंने अपने ब्लॉग पर एक इमोशनल नोट लिखकर इस दुखद खबर को फैंस के साथ शेयर किया। अमिताभ ने लिखा कि ये दोस्त हमेशा मुश्किल हालात में रास्ता निकाल लेते थे और बहुत ही प्यारे इंसान थे। साथ ही, उन्होंने अपने दोस्त के मुस्कुराते हुए चेहरे को याद करते हुए कहा कि अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि वो अब हमारे बीच नहीं रहे।

अमिताभ ने धर्मेंद्र के निधन का भी जिक्र किया

गुरुवार, 12 मार्च को अमिताभ ने ब्लॉग में इस दोस्त के लिए अपनी भावनाओं को बांटा और उनकी खूबियों की तारीफ की। साथ ही, उन्होंने बताया कि एक-एक करके उनके बहुत सारे करीबी दोस्तों का जाना उनके लिए बेहद कठिन समय है। अमिताभ ने धर्मेंद्र के निधन का भी जिक्र किया और बताया कि धर्मेंद्र भी उनकी जिंदगी का खास हिस्सा थे, जिन्हें वो बहुत याद करते हैं।

इतना ही नहीं, उनके पोस्ट पर फैंस ने भी संवेदना जताई और अमिताभ को सहनशीलता और ताकत देने की दुआ की। एक यूजर ने लिखा कि भगवान उन्हें इस मुश्किल घड़ी में सहारा दें और उनके दोस्त की आत्मा को शांति दें। साथ ही, अमिताभ बच्चन अपने ब्लॉग पर हमेशा अपने गुजर चुके दोस्तों को याद करते हैं और उनके लिए विशेष नोट्स लिखते हैं। पिछले साल धर्मेंद्र के निधन पर भी उन्होंने अपनी भावनाएं जाहिर की थीं। कुमारजी के गांव की मिट्टी की खुशबू, उनका अपनापन और उनसे जुड़े यादें अमिताभ के दिल में खास जगह रखती थीं।

फिल्म को टीजे ग्नानवेल ने डायरेक्ट किया

अगर काम की बात करें तो अमिताभ बच्चन ने हाल ही में तमिल फिल्म 'वेट्टैयान' में काम किया है। इस फिल्म को टीजे ग्नानवेल ने डायरेक्ट किया है और इसमें रजनीकांत, मंजू वारियर, फहद फासिल समेत कई बड़े स्टार्स हैं। इसके अलावा अमिताभ जल्द ही नाग अश्विन की फिल्म 'कल्कि 2898 AD' के सीक्वल और अयान मुखर्जी की 'ब्रह्मास्त्र पार्ट 2' में भी नजर आएंगे।

Hindi News / Entertainment / दोस्त की मौत ने तोड़ा अमिताभ बच्चन को, इमोशनल पोस्ट में लिखा-अब यादें ही रह गई हैं…

