India-Europe Ties: भारत-यूरोप स्टूडेंट एम्बेसडर नेटवर्क शुरू,क्या 20 विश्वविद्यालय रिसर्च में कमाल करेंगे?

India-Europe Student-Ambassador Network: भारत और यूरोप के बीच रिश्ते मधुर करने व रिसर्च बे​हतर करने के लिए स्टूडेंट एम्बेसडर नेटवर्क शुरू किया गया है। यूरोपीय संघ-भारत छात्र राजदूत नेटवर्क शुरू होने के बाद, भारत में यूरोपीय संघ के राजदूत हरवे डेल्फिन ने विश्वास व्यक्त किया कि 20 शिक्षण संस्थानों से चयनित छात्र बढ़ते यूरोप-भारत संबंधों को उजागर करने में मदद करेंगे। ध्यान रहे कि यूरोपीय संघ ने भारत भर के 20 विश्वविद्यालयों के 40 छात्र प्रतिनिधियों को जोड़ने के उद्देश्य से 'ईयू-इंडिया स्टूडेंट एम्बेसडर नेटवर्क' की शुरुआत की है।