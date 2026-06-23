Qatar Blast: ड्यूटी पर जाने से एक घंटे पहले मां से की थी बात, फिर हो गया लापता! कतर हादसे ने बढ़ाई परिवार की चिंता

Qatar Factory Blast: कतर के रास लाफान में स्थित एक फैक्ट्री में हुए भीषण धमाके में 13 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 12 लोग भारतीय है। इस हादसे में 66 लोग घायल हुए हैं। इस फैक्ट्री में तमिलनाडु के 23 वर्षीूय एम साजिथ कुमार भी काम करता था। लेकिन हादसे के बाद से उसके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। परिवार के मुताबिक, जिस समय हादसा हुआ था उस समय युवक भी वहीं काम कर रहा था। फिलहाल परिजन युवक के बारे में आधिकारिक जानकारी का इंतजार कर रहे हैं।