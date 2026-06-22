कतर के गैस टर्मिनल में बड़ा धमाका, भारतीयों समेत 13 लोगों की मौत, करीब 66 लोग घायल

कतर के ऊर्जा मंत्री साद अल-काबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हादसे में मारे गए लोगों में भारतीय और पाकिस्तानी नागरिक भी शामिल हैं। उन्होंने कहा, आज मुझे एक ऐसा काम करना पड़ रहा है जिसके बारे में मैंने हमेशा उम्मीद की थी कि ऐसा कभी नहीं होगा, और वह है भारतीय और पाकिस्तानी नागरिकता रखने वाले हमारे 13 लोगों की दुखद मौत की घोषणा करना। उन्होंने बताया कि घायल लोगों का इलाज चल रहा है और किसी की हालत गंभीर नहीं है।