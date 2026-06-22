‘बन गया फाइनल डील का रोडमैप’, अमेरिका-ईरान की सफल वार्ता के बाद पाकिस्तान PM शहबाज शरीफ ने दी बड़ी खुशखबरी

शहबाज शरीफ ने अमेरिका और ईरान की बातचीत की सफलता का श्रेय कतर और पाकिस्तान की टीम को दिया है। शरीफ ने कहा कि कतर ने ऐसा माहौल बनाने में मदद की जिससे अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत आगे बढ़ने में सफल रही है। साथ ही पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर के प्रयासों को भी सराहा है।