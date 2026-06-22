ईरान और अमेरिका के बीच पहले राउंड की बातचीत खत्म, मध्यस्थ देश कतर और पाकिस्तान ने जारी किया जॉइंट स्टेटमेंट

वहीं, बातचीत के दौरान ईरान ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि उसने अब तक समझौते की पहली को लागू नहीं किया है। ईरान ने कहा कि लेबनान में अब तक युद्ध जारी है। वहीं, बातचीत के दौरान तनाव उस समय बढ़ गया था, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए ईरान को धमकी दी कि वह लेबनान में अपने सहयोगी समहू को नियंत्रित करे। ईरानी वार्ताकार और संसद के स्पीकर बाघेर गालिबाफ ने कहा कि अमेरिका को अपने बयानों में सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने अमेरिका को चेताया कि ईरान की सेना माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है।