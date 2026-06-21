अमेरिका की मांग UN के साइंटिस्ट करेंगे ईरान के परमाणु केंद्रों का निरीक्षण, फिर जारी होगा 6 अरब डॉलर का फंड

वहीं, अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में यह बात कही गई है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू किसी भी तरीके से ईरान-अमेरिका शांति समझौते को लेकर होने वाली बातचीत को पटरी से उतारने की कोशिश कर सकते हैं। अगर नेतन्याहू लेबनान में इजरायली सैनिकों की मौजूदगी बनाए रखते हैं तो स्विट्जरलैंड में होने वाली बातचीत पर इसका असर पड़ सकता है। यदि उन्होंने लेबनान से सैनिकों को हटाने का फैसला किया तो इससे उनका घरेलू राजनीति में प्रभाव घट सकता है। लेबनान के मोर्चे को लेकर इजरायली अधिकारी ने अमेरिकी मीडिया चैनल से बात करते हुए कहा कि हमारा मकसद साफ है। हम इजरायली नागरिकों को हिजबुल्लाह के हमलों से बचाना चाहते हैं।