स्टीव विटकॉफ हुए स्विट्ज़रलैंड के लिए रवाना, शांति समझौते के बाद पहली बार होगी ईरान-अमेरिका में बातचीत

स्विट्ज़रलैंड में अमेरिकी और ईरान प्रतिनिधिमंडल के बीच लेबनान (Lebanon) मुद्दे पर चर्चा होना तय है। लेबनान पर इज़रायली हमले जारी हैं, जिन्हें ईरान ने शांति समझौते का उल्लंघन बताया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कई बार इज़रायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) को लेबनान पर हमले रोकने के लिए कहा है। उनकी मध्यस्थता में दोनों देशों के बीच कई बार सीज़फायर हुआ, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। लेबनान पर लगातार इज़रायली हमलों की वजह से ट्रंप ने दो बार फोन पर नेतन्याहू को फटकार भी लगाई है। ईरान के लिए लेबनान मुद्दा बेहद ही अहम है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची भी कह चुके हैं कि लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म करने की ज़िम्मेदारी ट्रंप प्रशासन ने ली है।