US-Iran Deal: अमेरिका का बड़ा फैसला, ईरान को 60 दिनों तक तेल बेचने की मिली इजाजत

ईरान दुनिया के बड़े तेल उत्पादक देशों में शामिल है। ऐसे में अमेरिका द्वारा प्रतिबंधों में राहत देने के फैसले पर वैश्विक ऊर्जा बाजार की नजर बनी हुई है। अगर अमेरिका और ईरान के बीच स्थायी समझौता होता है तो इससे अंतरराष्ट्रीय तेल आपूर्ति और कीमतों पर असर पड़ सकता है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने साफ किया है कि यह राहत उत्तर कोरिया और क्यूबा से जुड़े लेनदेन पर लागू नहीं होगी। इन देशों पर अमेरिका के प्रतिबंध अभी भी जारी हैं। अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से तनाव रहा है, लेकिन हाल की बातचीत के बाद दोनों देशों के संबंधों में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं।