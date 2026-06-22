जब्त पैसे वापस नहीं लौटाएंगे, स्विट्जरलैंड में जेडी वेंस बोले- ईरान ने धमकी दी, फिर भी बातचीत नहीं छोड़ी

जेडी वेंस ने कहा कि कुछ रिपोर्ट्स में यह दिखाया जा रहा है कि अमेरिका ईरान की फ्रीज की गई संपत्तियां सीधे उसके हाथ में सौंप सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। उनके मुताबिक, यदि कभी ईरानी संपत्तियां जारी की जाती हैं तो अमेरिका इस बात को सुनिश्चित करेगा कि धन का इस्तेमाल आम लोगों की जरूरतों के लिए हो, न कि आतंकवादी गतिविधियों के लिए।